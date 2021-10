Altenburg will die Landesgartenschau

Altenburg. Die Machbarkeitsstudie ist jetzt beim Ministerium eingereicht worden.

Auf dem Weg zur Ausrichtung der Thüringer Landesgartenschau 2028 hat Altenburg ein weiteres Etappenziel absolviert.

Am Donnerstag wurde die Machbarkeitsstudie beim Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft in Erfurt abgegeben. Die Frist für die Einreichung der Bewerbungsunterlagen endet am 31. Oktober.

Bewerberstädte werden besucht

Rückenwind hatte die Bewerbung der Kreisstadt zuletzt im September durch das einstimmige Votum des Stadtrats erhalten, heißt es aus der Stadtverwaltung.

In der kommenden Woche steht fest, wie viele Mitbewerber ebenfalls fristgerecht ihre Unterlagen beim Ministerium eingereicht haben.

Anfang des nächsten Jahres wird dann eine Kommission die Bewerberstädte bereisen und eine Empfehlung abgeben.

Ab Mai des kommenden Jahres wird mit einer Entscheidung über den Austragungsort der Landesgartenschau im Jahr 2028 gerechnet.