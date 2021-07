Altenburg zeigt Flagge gegen Atomwaffen

Altenburg. In Deutschland gibt es ein Doppeljubiläum für den Flaggentag.

Dieses Jahr begehen die deutschen Mayors for Peace (Bürgermeister für den Frieden) am Flaggentag, an dem sich auch Altenburg beteiligt, ein Doppeljubiläum: Vor 25 Jahren, am 8. Juli 1996, veröffentlichte der Internationale Gerichtshof in Den Haag ein bemerkenswertes Rechtsgutachten. Der Gerichtshof stellte fest, dass die Androhung des Einsatzes und der Einsatz von Atomwaffen generell gegen das Völkerrecht verstoßen.

Um an dieses Gutachten zu erinnern, führte Hannover vor zehn Jahren den Flaggentag in Deutschland ein. Mittlerweile beteiligen sich deutschlandweit immer mehr Städte an der Aktion, rund 400 Rathauschefs zeigen am 8. Juli Flagge gegen Atomwaffen. Zahlreiche Friedensinitiativen begleiten diesen Tag mit vielfältigen Aktionen.

In diesem Jahr steht der im Januar in Kraft getretene Atomwaffenverbotsvertrag im Fokus des Flaggentages. Die Atommächte haben den Vertrag nicht unterzeichnet, auch Deutschland ist dem Verbotsvertrag bislang nicht beigetreten. Weltweit appellieren Bürgermeister daher an ihre Staaten, den Atomwaffenverbotsvertrag zu unterzeichnen.

Wer sind die Mayors for Peace?

Die Organisation wurde 1982 durch den Bürgermeister von Hiroshima gegründet. Das weltweite Netzwerk setzt sich für die Abschaffung von Atomwaffen ein.