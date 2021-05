Altenburg: Zustand der Straßen wird beklagt

Altenburg. Sehr unzufrieden sind die Altenburger auch mit den Radwegen in ihrer Stadt.

Das derzeitige Angebot im Bus- und Bahnverkehr bewerten Bürger der Stadt Altenburg sehr positiv. Beklagt wird dagegen der bauliche Zustand der Straßen und vor allem die Radwege.

In einer Onlineumfrage, die die Stadt zur Vorbereitung der Erarbeitung eines umfassenden Verkehrskonzepts aktuell durchführt, bewerteten fast die Hälfte der Befragten die Radwegeinfrastruktur in der Stadt als sehr schlecht und weitere fast 40 Prozent als eher schlecht. Kein anderer Aspekt der Verkehrsinfrastruktur in Altenburg wurde in der Befragung so schlecht beurteilt. Entsprechend wird das Rad vor allem für die täglichen Wege zur Arbeit oder zur Schule nur eher selten genutzt.

Unzufrieden mit öffentlichen Plätzen

Das dominierende Verkehrsmittel ist vielmehr hier das Auto oder die Wege werden zu Fuß zurückgelegt. Dies gilt auch für Besuche der Innenstadt.

Dass mit Hilfe eines neuen Verkehrskonzeptes die Verkehrsinfrastruktur weiterentwickelt werden muss, wird jedenfalls auch durch diese Befragung sehr deutlich. Denn fast ein Drittel der Befragten beklagt gerade für zu Fuß gehende im Straßenverkehr eine mangelnde Sicherheit und nahezu die Hälfte der Befragten ist mit der Qualität der öffentlichen Aufenthaltsräume (Plätze, Situation im Stadtzentrum oder in den Ortszentren) unzufrieden.

Für Oberbürgermeister André Neumann (CDU) bestätigen diese Ergebnisse, dass es wichtig ist, die verkehrliche Infrastruktur in der Stadt deutlich zu verändern. Neumann: „Für mich ist dieses Thema eine vordringliche Aufgabe.“

Die Bedürfnisse nach einem neuen, umfassenden Verkehrskonzept wurden in der Vergangenheit auch aus Teilen der Einwohnerschaft sowie deren Vertreter immer wieder an die Stadt herangetragen. Veranlassung war zumeist die Klärung einer Verkehrssituation, zum Beispiel ein fehlender Fußgängerüberweg, oder einer Verkehrsart (Radweg vom Bahnhof zum Markt).

Regelmäßiger Ansatzpunkt war ebenso die Verkehrsführung aufgrund des Einbahnstraßensystems der Stadt und damit verbunden auch die Parksituation in der Innenstadt.

„Das Konzept soll daher alle Verkehrsmittel und auch die überörtliche Ebene betrachten“, so der Rathauschef. Berücksichtigt werden sollen daher in dem Konzept die Bedürfnisse aller Verkehrsteilnehmer und die Anforderungen sowohl an die Wirtschaftlichkeit, die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit von Verkehrsprozessen für jetzige und kommende Generationen. Dazu zählt auch der Klimaschutz.

Derzeit wird die genaue Aufgabenstellung für das Vorhaben erarbeitet. Die Ergebnisse der laufenden Umfrage werden unmittelbar in die Erarbeitung dieser Aufgabenstellung einfließen, verspricht Neumann.

Noch bis 23. Mai können Interessierte an der Umfrage teilnehmen, die auch nach möglichen Zielen einer neuen Verkehrspolitik und ihrer Bedeutung aus Sicht der Altenburger fragt. Neumann wünscht sich, dass möglichst noch viele teilnehmen: „Wir wollen unsere neue Verkehrspolitik an den Wünschen der Menschen, die hier leben, ausrichten“.