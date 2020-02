Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburger Bauernhöfe sollen im Mittelpunkt stehen

Der Verein Altenburger Bauernhöfe hat Anfang Februar ein neues Leitbild erarbeitet. 18 Vereinsvertreter waren im Rittergut Schwanditz zusammengekommen, um Brücken zu bauen für Vereinsarbeit rund um die Bauernhöfe im Altenburger Land. Begleitet wurden die Mitglieder von Korinna Heintze und Emanuela Boretzki (VIER GbR), die mit Authentizität, Empathie und Neugier durch das Wochenende führten.

Schwerpunkte des neuen Leitbildes

„Der Hintergrund für die Erarbeitung eines neuen Leitbildes war einerseits der Start der neuen Dekade mit dem Jahreswechsel und andererseits die verstärkte Wahrnehmung des Vereins als Mühlen- oder Trachtenverein“, berichtet Vereinsvorsitzender Martin Burkhardt. Hauptziel der künftigen Vereinsarbeit sei und bliebe aber die Erhaltung und das Beleben der Bauernhöfe, so der Vereinsvorsitzende weiter.

Dabei stünden die traditionelle ländliche Bau- und Handwerkskunst, der Denkmalschutz und die bäuerliche Kultur genauso im Vordergrund wie der Aufbau einer zeitgemäßen Kommunikation und innovativen Vermarktung. Der Verein verbindet mit seiner Arbeit die zugrundeliegenden Werte und steht damit für Vernetzung, Nachhaltigkeit, Tradition, Weitsicht und Innovation.

Die Höfe und deren Eigentümer sollen stärker in den Fokus rücken. Der Verein möchte sich zu einer gut vernetzten Interessenvertretung möglichst vieler Eigentümer entwickeln. Die Vision des Vereins lautet: „Altenburger Bauernhöfe - Orte traditioneller Baukunst und vielfältiger Lebenskultur“.

Organisation der Vereinsarbeit

Auch in der Organisation des Vereins wollen die Mitglieder ihrer neuen Vision gerecht werden. So wurde bereits eine digitale und über das Internet für jedes Mitglied zugängliche Vereinsverwaltung eingerichtet. Die Software vereinfacht Arbeitsabläufe in der Mitgliederverwaltung und der Finanzbuchhaltung und spart Zeit. Künftig sollen hier auch die Kompetenzen der Mitglieder sichtbar gemacht werden, um einfach und systematisch Hilfe bei konkreten Anliegen anbieten zu können.

Axel Erler, der mit Beginn des neuen Jahres die Funktion des Schatzmeisters von Berndt Apel übernommen hat, ist sich sicher: „Mit der Online-Vereinsverwaltung können wir den Austausch und die Kommunikation unter den Mitgliedern vereinfachen. Zusätzlich haben wir die „Milchbank“ aufgebaut,. Das ist eine vereinsinterne WhatsApp-Gruppe mit Regeln und einer Moderation.“

Milchbanken standen früher in der Dorfmitte an der Linde. Hierher brachten die Bauern in den frühen Morgenstunden die frisch gemolkene Milch. Nach und nach trafen die Bauern ein, und es gab reichlich Gelegenheit, sich beim „Dorftratsch“ auszutauschen. Das Leitbild soll am 6. März allen Mitgliedern vorgestellt und abgestimmt werden.