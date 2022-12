Altenburger bei Sternsinger-Empfang in Berlin

Altenburg. Losglück für vier Kinder aus der katholischen Pfarrgemeinde Erscheinung des Herrn.

Vier Kinder aus der katholischen Pfarrgemeinde Erscheinung des Herrn in Altenburg vertreten am Donnerstag, 5. Januar, um 14 Uhr das Bistum Dresden-Meißen beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin.

Am Sternsinger-Wettbewerb beteiligt

Die Mädchen und Jungen aus dem Altenburger Land hatten sich am Sternsinger-Wettbewerb der 65. Aktion Dreikönigssingen beteiligt und beim Preisrätsel die richtige Lösung gefunden.

Bei der anschließenden Ziehung der diözesanen Gewinner hatten sie zudem das nötige Losglück.

Bundeskanzler Olaf Scholz begrüßt erstmals eine große Sternsingerschar im Bundeskanzleramt. 108 Sternsingerinnen und Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen sind dabei.

„Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ heißt das Motto der kommenden Aktion, bei der die Sternsinger auf den Schutz von Kindern vor Gewalt aufmerksam machen. Das Beispielland ist Indonesien.

Aktion wird in Frankfurt am Main eröffnet

Bundesweit eröffnet wird die Aktion Dreikönigssingen am Freitag, 30. Dezember, in Frankfurt/Main.

Auch vor Ort sind die Sternsinger ab Dienstag, dem 27. Dezember, unterwegs.

Wer ihren Besuch wünscht, melde sich bitte unter Telefon 03447/31 40 92 oder per E-Mail bei G.Scholler@bddmei.de.

Am 3. und 4. Januar kann der Segen für das neue Jahr auch wieder als „Segen to go“ in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Vorraum der katholischen Kirche in Altenburg abgeholt werden.