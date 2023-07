Altenburger Delegation beim größten Trachtenfest Europas

Altenburg. Während des Treffens gab es jede Menge schöne Wiedersehensmomente mit befreundeten Trachtengruppen. Auch neue Kontakte wurden geknüpft.

In Gotha fand unlängst die „Europeade“ statt, das größte Trachtenfest Europas mit Musik, Volkstanz und regionaltypischen Kostümen. Rund 200 Trachtengruppen mit nahezu 5000 Teilnehmern aus 24 Ländern feierten vier Tage lang die Traditionen ihrer Regionen. Mit dabei war auch eine von Landrat Uwe Melzer (CDU) angeführte 20-köpfige Delegation aus dem Altenburger Land, die sich gemeinsam mit all den anderen Trachtengruppen am Umzug durch Gothas Straßen beteiligte. Die Gruppe, der Vertreter der Futterschroter, des Kultur- und Heimatvereines Ponitz, des Fördervereines des Heimatmuseums Gößnitz und des Altenburger Bauernhöfe-Vereines angehörten, präsentierte sich in ihrer Altenburger Bauerntracht, eine der ältesten Trachten Deutschlands, deren Ursprung sich in der spanischen Hofmode findet. Während des Treffens gab es jede Menge schöne Wiedersehensmomente mit befreundeten Trachtengruppen und auch neue Kontakte wurden geknüpft.