Altenburger des Jahres gesucht

Mit Neufassung der Richtlinie zur Ehrenordnung der Stadt Altenburg besteht die Möglichkeit, jährlich einen Altenburger des Jahres auszuzeichnen. Vorschlagsberechtigt sind dabei die Einwohner der Stadt.

Altenburger des Jahres kann nur werden, wer sich in Altenburg – kurz und nachhaltig oder mit viel Ausdauer – für Menschen oder Tiere, für Natur oder Kultur oder in anderen Bereichen engagiert oder verdient gemacht hat.

Mit dem Titel werden insbesondere Personen ausgezeichnet, die in ihrem Beruf oder in ihrer ehrenamtlichen Arbeit Außergewöhnliches geleistet oder sich in besonderer Weise für Mitmenschen (zum Beispiel Zivilcourage oder soziales Engagement) eingesetzt haben.

Ausführliche Begründung erbeten

Vorschläge sind bitte bis spätestens zum 30. September an den Oberbürgermeister, Markt 1, 04600 Altenburg zu richten. Es wird um ausführliche Begründung des Vorschlags gebeten, bei der auf die bedeutungsvolle Leistung der zu ehrenden Person eingegangen werden soll. Weiterhin müssen der Name und die Anschrift der vorgeschlagenen Person enthalten sein.

Die Vorauswahl der eingereichten Vorschläge wird durch Stadtratsmitglieder und dem Oberbürgermeister vorgenommen. Diese schlagen dem Stadtrat einen Vorschlag zur Beschlussfassung vor. Die Auszeichnung erfolgt dann im Rahmen des auf den Stadtratsbeschluss folgenden Jahresempfangs der Stadt.