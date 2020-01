Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburger Friedrichgymnasium hat die Nase vorn

Die Sieger des Planspiels Börse 2019 der Sparkasse Altenburger Land stehen fest. Von Oktober bis Dezember 2019 kämpften 33 Teams aus acht Schulen im Altenburger Land um beste Depotwerte. Die sechs besten Teams wurden nun gekürt.

Die Nase vorn hatte das Team „Letzte Runde“ vom Friedrichgymnasium Altenburg, gefolgt von den Teams „Börsenfighter“ ebenfalls vom Friedrichgymnasium, „Zardoz“ vom Veit-Ludwig-von-Seckendorff-Gymnasium Meuselwitz, von „Luxel“ vom Lerchenberg-Gymnasium Altenburg, „Die erfolgreichen Krabben“ vom Friedrichgymnasium sowie „Porsche Cayman“ von der Gemeinschaftsschule „Erich Mäder“ in Altenburg.

Beim Sparkassen-Börsenspiel treten jährlich Börsenneulinge und Profitrader mit einem fiktiven Depotguthaben gegeneinander an. Die Teilnehmer stellen also ohne realen Kapitaleinsatz auf der Basis echter Handelsbedingungen ihr Können unter Beweis. Nach Anmeldung, einem realitätsnahen Börsentraining mit Lernvideos und mit der Verfügung über Depots mit Handelsfunktionen gelang auch diesmal den Börsenspielteilnehmern aus dem Altenburger Land der Einstieg in den bundesweiten Börsenspielwettbewerb.

Sebastian Kühn, Vorstandsmitglied der Sparkasse Altenburger Land, nahm am Dienstag, 28. Januar, in der Hauptgeschäftsstelle des Finanzunternehmens in der Skatstadt die Siegerehrung vor. Die Teams auf den Plätzen 4 bis 6 erhielten neben einer Urkunde 50 Euro und einen Sachpreis. Das Team auf Platz 3 gewann 200 Euro und das auf Platz 2 eine Prämie von 250 Euro. Das Siegerteam „Letzte Runde“ mit Karolin Burkhardt und Lisa Tempel erzielte eine Prämie von 300 Euro.

Übrigens waren in der Spielrunde 2019 auch Mannschaften außerhalb der Gesamtwertung gestartet. Das waren fünf Lehrerteams, ein Mitarbeiterteam und ein Azubiteam.

Das Planspiel Börse der Sparkasse ist ein Online-Wettbewerb, bei dem Lernende und Auszubildende ein virtuelles Kapital zur Verfügung gestellt bekommen, das sie vermehren sollen. Gehandelt wird fortlaufend mit den Kursen realer Börsenplätze. Die nächste Runde startet am 30. September 2020.