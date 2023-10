Altenburger Fundbüro bietet vor allem Fahrräder an

Altenburg. Eine Online-Versteigerung findet vom 16. Oktober bis 16. November statt. Angeboten werden auch Gartengeräte, Krafträder und Kinderwagen.

Von Montag, 16. Oktober, bis einschließlich 16. November bietet das Altenburger Fundbüro allen interessierten Bürgern die Möglichkeit, im Fundbüro verwahrte Fundgegenstände online zu ersteigern.

Viele Fundsachen, die beim städtischen Fundbüro abgegeben wurden, werden nicht von ihren Eigentümern abgeholt. Auch die Finderinnen und Finder machen nicht immer Ansprüche geltend. In solchen Fällen können die Fundsachen nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen an Interessierte abgegeben werden. Die Stadt Altenburg hat sich in diesem Jahr dazu entschlossen, diverse Fundgegenstände öffentlich zu versteigern. Es handelt sich hauptsächlich um Fahrräder, Gartengeräte, Krafträder und Kinderwagen.

Die Versteigerung findet ausschließlich online über die Plattform der Zollauktion statt. Unter www.zoll-auktion.de können die Gegenstände eingesehen und ersteigert werden.

Um nur die Auktionen der Stadt Altenburg angezeigt zu bekommen, muss der Button „Liste aller Auktionen“ gedrückt werden. Dieser befindet sich rechts unter den ersten aufgeführten Angeboten. Anschließend besteht die Möglichkeit, auf der linken Seite der Website eine Filtersortierung mit der Postleitzahl und dem Entfernungsumkreis einzustellen. Dann bitte den weiteren Anweisungen dieser Webseite folgen.