Altenburger Klimasommer: Energie, Lösungen und lebende Inseln

Altenburg. Der Klimasommer am 19. und 20. August bietet realitätsnahe, praktische Antworten auf Alltagsprobleme.

Im Rahmen des diesjährigen Klima-Sommers in Altenburg findet am 19. und 20. August die Altenburger Klima-Messe im Goldenen Pflug statt.

Auf der gemeinsamen Veranstaltung des Thüringer Umwelt-, Energie- und Naturschutzministeriums, der Thüringer Energie- und GreenTech-Agentur Thega sowie der Stadt Altenburg soll interessierten Bürgerinnen und Bürgern ein Überblick über zukunftsorientierte Lösungen im Bereich Gebäudeenergie gegeben werden.

Verunsicherungen abbauen durch sachliche Informationen

„Die Diskussion um das Gebäudeenergiegesetz hat leider viele Menschen verunsichert. Mit der Altenburger Klima-Messe möchten wir ihnen die Möglichkeit geben, sich sachlich und in aller Ruhe über die für sie passenden Lösungen zu informieren“, so die Organisatoren. „Planer, Hersteller und Handwerker stehen ihnen dabei an beiden Tagen zur Seite und zeigen, dass energie- und klimapolitisch sinnvolle Lösungen sehr wohl auch bezahlbar und damit in jeder Hinsicht erste Wahl sind.“

Dazu werden einige der international führenden Anbieter moderner Wärmepumpen interessierten Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern die bereits seit vielen Jahren weltweit bewährte Technik erläutern und ihre aktuelle Produktpalette live präsentieren. Anbieter von Solaranlagen werden die Effizienz moderner Anlagen live demonstrieren und Rede und Antwort stehen zu den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten – vom Balkonkraftwerk bis hin zu großen Solaranlagen.

Innovatives Projekt für Wohnungsgesellschaften

Besonders interessant für Wohnungsbaugesellschaften und -genossenschaften sowie für Architekten und Ingenieure dürfte die Vorstellung des innovativen Konzepts zur Wärmerückgewinnung aus Haushaltsabwässern in Plattenbau-Siedlungen sein, das in diesem Jahr erstmalig in Stadtroda umgesetzt worden ist. Dort ist ein Wohngebäude mit insgesamt 144 Wohnungen klimaneutral saniert worden – ohne dass sich die Warmmiete geändert hat.

Abgerundet wird das Angebot der Altenburger Klima-Messe von verschiedenen Informationsständen rund um das Thema energieeffizientes und klimafreundliches Bauen und Sanieren.

Vortrag zum Kleinen und zum Großen Teich mit Diskussion

Am Donnerstag, 24. August, lädt die Naturforschende Gesellschaft Altenburg (NfGA) im Rahmen des Altenburger Klimasommers herzlich um 17 Uhr in das Mauritianum Altenburg zu einer etwa zweistündigen Veranstaltung und anschließender Diskussion mit dem Themenschwerpunkt „Die Zukunft von Kleinem und Großem Teich Altenburg im Hinblick auf den Klimawandel“ ein.

Dazu referieren Henning Günther von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden (HTW) mit dem Grundlagenvortrag „Lebende Inseln für ein besseres Stadtklima – Ökologische Gewässerentwicklung mit Schwimmenden Inseln“ sowie Alexander Borowski (NfGA) mit dem lokalbezogenen Anwendungsvortrag „Schwimmende Inseln im Großen Teich Altenburg?“.

Gewässer in der Stadt seien für ein angenehmes und gesundes Stadtklima äußerst bedeutsam – und Altenburg könne sich glücklich schätzen, gleich drei idyllische Teiche im Stadtkern zu haben. Doch auch sie „ächzen“ unter heißen Sommertemperaturen und anhaltender Trockenheit. Stetig weniger werdendes Wasser, hohe Wassertemperaturen und abnehmender Sauerstoffgehalt verschlechtern ihre Wasserqualität – ein Problem für viele Fische, Muscheln und Kleinstlebewesen.

Schwimmende Inseln als effektive biologische Kläranlagen

Es geht um Lösungen, die die Altenburger Stadtgewässer gesund erhalten. Eine praxisrelevante Lösung fand das Team um Henning Günther an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden, das seit einigen Jahren die Potenziale von schwimmenden, biologischen Vegetationsinseln für urbane Gewässer erforscht. Diese künstlich geschaffenen, lebenden Inseln aus schwimmenden Sumpfpflanzen können durch Beschattung und durch Verdunstung des Wassers, durch Aufnahme von Kohlenstoffdioxid, Stickstoffmonoxid, Stickstoffdioxid und durch Bindung von Feinstaub aus der Luft das lokale Kleinklima begünstigen.

Nach dem Prinzip einer biologischen Kläranlage entziehen sie dem Wasser überschüssige Nährstoffe und bieten Wasservögeln, Libellen und Jungfischen wertvolle Biotopstrukturen mit zahlreichen Lebensraumfunktionen. Innerhalb des Stadtökosystems aus Stadtwald, Hellwiese, Großem und Kleinem Teich sowie den historischen Hälterteichen am Kunstturm könnten schwimmende Inseln künftig auch in Altenburg eine wichtige Schlüsselfunktion einnehmen.

Die Altenburger Klima-Messe wird am 19. August um 11 Uhr von Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele im Goldenen Pflug eröffnet. Sie hat am Samstag bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Teilnahme und der Eintritt sind frei.Der Vortrag mit anschließender Diskussion ist am Donnerstag, 24. August, um 17 Uhr im Mauritianum zu hören.