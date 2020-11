Altenburger Klinikleiterin zur Vizepräsidentin gewählt

Die Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land Dr. Gundula Werner wurde am 10. November 2020 zur Vizepräsidentin der Deutschen Krankenhausgesellschaft gewählt.

Altenburg. Gundula Werner in Stellung der Deutschen Krankenhausgesellschaft berufen

In dieser Woche wurden wichtige Führungspositionen innerhalb der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) neu verteilt. Hierzu haben am Dienstag Neuwahlen in der DKG stattgefunden.

Als erste Frau in diese Führungsposition gewählt

Die DKG-Mitglieder wählten Ingo Morell zum neuen Präsidenten. Als Vizepräsidentin und Vizepräsident wurden einerseits Gundula Werner und Thomas Lemke anderseits gewählt.

Die Amtsperiode der neu gewählten Führungsleiter beginnt am 1. Januar 2021 und soll drei Jahre dauern. Damit ist Gundula Werner, Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land und Vorsitzende der Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen, die allererste Frau in dieser Führungsebene der DKG. Gundula Werner bedankt sich hierbei bei den Mitgliedern der DKG für das entgegengebrachte Vertrauen und freut sich über die Arbeit in der neuen Position: „Ich freue mich sehr über das Vertrauen, das mir mit dieser Wahl ausgesprochen wurde“.

Interessenvertreterinaller Krankenhäuser

Die Herausforderung für die DKG sähe die zukünftige Vizepräsidentin Werner zum einen darin, eine Interessenvertreterin aller Krankenhäuser zu sein, die in ihrem Verantwortungsbereich liegen. Dabei spielten Trägerschaft, Größe der einzelnen Häuser sowie Art und Umfang des jeweiligen Versorgungsauftrages keine Rolle.

Bestmögliche Kompromisse mit Krankenkassen erreichen

Gleichzeitig nehme die DKG Aufgaben als Partner der Selbstverwaltung wahr. Mit dem Spitzenverband der Krankenkassen und anderen Beteiligten würden auch zukünftig Vereinbarungen über bundesweit geltende Strukturvorgaben oder Vergütungsparameter geschlossen. Dabei gelte es, für alle Beteiligten bestmögliche Kompromisse zu erreichen.