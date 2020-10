Altenburger Land: Digital-Pakt soll 2024 umgesetzt sein

Der Landkreis Altenburger Land will mit 3.8 Millionen Euro aus dem Digital-Pakt an Schulen in seiner Trägerschaft Voraussetzungen für digitales Unterrichten schaffen. „Es handelt sich quasi um ein Infrastrukturprogramm. Bis 2024 haben wir Zeit, das Geld zu verbauen“, sagt Landrat Uwe Melzer (CDU). Die Konzeption für die Realisierung wurde in der jüngsten Sitzung des Kreistages einstimmig beschlossen.

Dazu gehört auch eine Rangfolge, die Schulen nach Prioritäten kategorisiert. Laut Melzer geht es bei den Investitionen nicht um die Anschaffung von Endgeräten, sondern darum, für eine strukturierte Verkabelung an den Häusern zu sorgen. Voraussetzung seien ein Medienkonzept für die jeweilige Schule sowie, dass ihr Bestand in der Schulnetzplanung 2020 bis 2025 gesichert sei. Drei Grundschulen nicht gelistet Mit oberster Priorität listet das Landratsamt sieben von 32 Bildungseinrichtungen: Friedrichgymnasium Altenburg, Schmöllner Gymnasium, die beiden Berufsschulen in Altenburg, die Regelschulen Schmölln und Meuselwitz sowie die Grundschule Nobitz, die aktuell saniert wird. Eine Stufe darunter rangieren zwölf Grund- und Regelschulen sowie Gymnasien. Priorität 3 genießen zehn weitere Schulen, vornehmlich Grundschulen und die Förderzentren des Kreises. Die Grundschulen Thonhausen, Großstechau und Ponitz sind gar nicht gelistet, weil entweder noch keine Medienkonzeption vorliegt oder diese bis dato noch nicht gesichtet werden konnte. „Es gibt aber keine Schule, die nicht vorgesehen ist“, betonte der Landrat auf Nachfrage von Ingo Prehl (Grüne). Auch die Stadt Altenburg will investieren Auch die Stadt Altenburg wird aktiv. Dafür stehen ihr rund 130.000 Euro aus dem Digital-Pakt zur Verfügung. Die Gelder, die beim Thüringer Bildungsministerium bereits abgerufen wurden, kommen aus einem sogenannten Sofortausstattungsprogramm, um das der Digital-Pakt im August erweitert worden ist. So können in diesem Jahr mobile Endgeräte angeschafft werden. Diese rasche Investition ist für die Kreisstadt der erste Schritt. Im zweiten Schritt können zusätzlich für die Schulen in städtischer Trägerschaft rund 850.000 Euro aus dem Digital-Pakt bewilligt werden. Das Geld muss bis spätestens 2024 beantragt werden. In drei von sieben Schulen in Trägerschaft der Kommune gibt es Medienkonzepte. Sie sind von einigen Lehrern in den diesjährigen Sommerferien erarbeitet worden.