Altenburg. Drei Fragen an die Webgestalterin Jenn van Distel über Frauen in der Selbstständigkeit.

Im Rahmen des Frauentages stellten sieben Altenburgerinnen ihren Weg in die Selbstständigkeit im Internet vor. Was hat sie dazu bewegt und was hält heute Frauen von einer eigenen Unternehmensgründung ab? Webgestalterin Jenn van Distel gibt Antworten.