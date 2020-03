Altenburger Land für Corona-Epidemie gerüstet

Man wolle Handlungsanweisungen herausgeben, zur Information, keine Panik verbreiten, sagt Landrat Uwe Melzer (CDU) zu Beginn der Pressekonferenz am Donnerstagmittag im Klinikum Altenburg. Der Leiter des Fachdienstes Gesundheit am Landratsamt, Stefan Dhein, legte eingangs die bisher bekannten Fakten zu dem neuen Virus SARS CoV-2 dar.

Etwa 80 Prozent der Infizierten zeigten einen ziemlich leichten Verlauf ohne größere Beschwerden, 14 Prozent einen kritischen Krankheitsverlauf. Rund fünf Prozent der Erkrankten erleiden eine virale Lungenentzündung und zwischen zwei und drei Prozent sterben an der Krankheit, die inzwischen Covid 19 getauft wurde. Besonders betroffen seien davon Patienten über 80 Jahren oder solche mit Vorerkrankungen. „Ungewöhnlich ist, dass Kinder unter 16 Jahren überwiegend milde Krankheitsverläufe zeigen“, sagt er.

Bislang keine Erkrankungen im Altenburger Land

Schwierig sei die relativ unspezifische Symptomatik, die ähnlich ist wie bei normalen Grippeerkrankungen: Husten, Fieber oder Gliederschmerzen können hier die ersten Anzeichen sein. Wer unsicher ist, weil sie oder er solche Symptome aufweist und Kontakt hatte zu einer Person, die kürzlich in einem der ausgewiesenen Risikogebiet war, solle den Hausarzt telefonisch kontaktieren und mit diesem das weitere Vorgehen abstimmen.

Generell bestehe kein Anlass zur Panik, vor allem vor dem Hintergrund der Fallzahlen: Stand gestern gab es 262 bestätigte Fälle von Covid 19 in Deutschland, davon einen in Thüringen und bislang keine Todesfälle. Dagegen seien allein in der laufenden Grippesaison bereits 202 Menschen in Deutschland an der Influenza gestorben. Die Ansteckungsgefahr sei vermutlich ähnlich hoch wie bei anderen Erkältungskrankheiten. Bei der Grippe liege die Mortalität allerdings nur zwischen 0,4 bis 0,5 Prozent. Wie lange die Epidemie noch anhalte, lasse sich noch nicht vorhersagen. „Wir sind im Moment noch am Anfang der Kurve“, so Dhein.

Klinikum hat sich bestmöglich gerüstet

Der Amtsarzt empfiehlt zur Vorbeugung, mehrmals täglich mit Seife gründlich die Hände zu waschen. Gründlich lüften, in die Armbeuge husten und vorübergehend Körperkontakt zu vermeiden sind weitere Vorsichtsmaßnahmen, die jeder umsetzen könne. Veranstaltungen seien grundsätzlich problematisch, wenn viele Menschen in geschlossenen Räumen sind. „Es wäre sinnvoll, alles zu verschieben, was nicht unbedingt notwendig ist“, sagt Dhein.

Chefarzt Thomas Blankenburg erklärte, man habe angesichts der wesentlich höheren Ansteckungsgefahr den bestehenden Influenzaplan angepasst. Es habe schon ein paar wenige Verdachtsfälle im Klinikum gegeben, die sich aber nicht bewahrheitet hätten. Für die Verdachtsfälle habe man einen Isolationsbereich innerhalb der Notaufnahme eingerichtet. Wird ein Patient positiv auf Covid 19 getestet, komme dieser auf Station 32, wo man aktuell zehn Betten speziell dafür bereithalte. Bei einem schweren Verlauf habe man außerdem einen separaten Raum innerhalb der Intensivstation eingerichtet, das Personal sei entsprechend geschult worden.

Absage weiterer Veranstaltungen wahrscheinlich

Wichtig sei, die weitere Ausbreitung des Virus weitgehend einzudämmen, hob Blankenburg hervor. Darum ist die häusliche Quarantäne weitaus wahrscheinlicher als der Krankenhausaufenthalt. „Es ist eine Erkältungskrankheit und darum nur in geringem Umfang ein Krankenhaus-Notfall“, so Blankenburg.

„Wir werden Anfang nächster Woche entscheiden, ob weitere Veranstaltungen wie die Altenburger Frühlingsnacht oder die Pendlermesse verschoben werden“, nahm Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) den Ball auf. Man versuche, was möglich ist, um die Veranstaltungen zu einem späteren Termin nachzuholen. Dhein sagte, dass er diese Empfehlung vor dem aktuellen Hintergrund auch aussprechen würde. Sollte sich an der Lage der Neuinfektionen nichts grundlegend ändern, könne er sie aber nicht verbieten. Es sei eine Einzelfallentscheidung, was verhältnismäßig sei.

Ulf Schnerrer, Vereinsberater des Kreissportbundes, erhielt in den vergangenen Tagen regelmäßig Nachfragen von Vereinen. „Wir orientieren uns an den Empfehlungen des Ordnungsamtes. Entscheiden muss es letztlich der Veranstalter, ob er einen Wettkampf absagt“, sagt er.

Befürchtungen, dass wegen der weit verbreiteten Hysterie das Material knapp werden könnte, erteilte Klinikums-Geschäftsführerin Gundula Werner eine Absage: „Wir kommen noch einige Wochen hin, abhängig davon, wie sich die Lage entwickelt.“ Für einige Produkte gelte inzwischen ein Exportstopp, andere Einwegartikel wie Latexhandschuhe oder OP-Kittel erhalte man auf Zuteilung. Lediglich die Spender mit dem Desinfektionsmittel habe man aus den Toilettenbereichen des Krankenhauses entfernen müssen, weil diese ständig verschwunden seien.