Altenburger Land investiert 6,5 Millionen Euro in Schulen

Altenburg. "Trotz Corona ist ne Menge passiert", sagt Landrat Uwe Melzer (CDU) mit Blick auf das abgelaufene Jahr. Das war im Altenburger Land geprägt von drohenden Schulschließungen, die zu lautstarken Protesten und sogar Demonstrationen führten. Kleine Schulen wie Ponitz und Großstechau standen auf der Kippe, was nicht nur an den Schülerzahlen, sondern vor allem am andauernden Lehrermangel lag.

Mit der 2020 vom Kreistag beschlossenen Schulnetzplanung bleiben alle Schulstandorte erst einmal erhalten, auch wenn Ponitz kein eigenständiger mehr ist, sondern zu Gößnitz gehört. "Ich hatte andere Gedanken gehabt, wollte Veränderungen", räumt Melzer ein. Dennoch sei er froh, dass die Schulnetzplanung nun fortgeschrieben wurde.

Offen ist noch, wie es im Oberen Sprottental weitergehen soll. An einer Lösung werde gearbeitet. "Wir sind schon lange dran. Ich könnte mir sehr gut Nöbdenitz vorstellen", so der Landrat. Allein die Tatsache, dass es dort Regelschule und Turnhalle gibt, spreche dafür, dort auch die Grundschule anzusiedeln. Die relativ zentrale Lage sei ein weiterer Pluspunkt.

Stolz ist Uwe Melzer, dass im vergangenen Jahr zahlreiche Baumaßnahmen an Schulen durchgeführt werden konnten. 6,5 Millionen Euro seien in Schulen investiert worden. Kurz vor dem Abschluss seien die umfangreichen Arbeiten an der Grundschule Nobitz. Melzer geht davon aus, dass um die Winterferien herum alles fertig ist. "Hoffentlich können wir die Einweihung mit Kindern feiern", wünscht sich der Landrat. Das hängt natürlich davon ab, wie sich das Pandemiegeschehen bis dahin entwickelt.

Weiter geht es am Lerchenberggymnasium, und diverse andere Vorhaben stehen in 2021 an, etwa die Sporthalle in Treben und am Gymnasium in Meuselwitz. Hier müsse aber erst noch eine Lösung bezüglich des Mehrzweckgebäudes gefunden werden.

Um das alles bewältigen zu können, wurde in der Kreisverwaltung im Bereich Hoch- und Tiefbau/Vergabe eine neue Stelle geschaffen, "hier haben wir nachjustiert", sagt Uwe Melzer.

Auch bei der Ausstattung der Schulen gehe es voran. "Digitalisierung ist natürlich auch bei uns ein Thema. 1400 Endgeräte kommen jetzt an die Schulen", freut sich der Landrat.