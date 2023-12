Altenburger Land ist eines von zwei Zentren der Truthahn-Produktion

Produktiv: Aus Betrieben in unserer Region kommen mit die meisten Truthähne in Thüringen.

Altenburger Land. Das Thüringer Landesamt für Statistik blickt auf die Herkunft regionaler Produkte zum Fest.

Die Weihnachtstage rücken näher, und die meisten haben natürlich schon alles eingekauft, was sie und ihre Liebsten zu den Festtagen essen und trinken wollen. Und so läuft den einen beim Gedanken an das Weihnachtsessen schon das Wasser im Mund zusammen, während den anderen die Schweißperlen auf der Stirn stehen, denn vor dem Genuss kommen Einkaufslisten, Zeitpläne und viel Mühe für die Zubereitung.

Wer bei den Zutaten für das Festmenü auf regionale Produkte setzt, unterstützt nicht nur die 3670 einheimischen Landwirtschaftsbetriebe Thüringens (Stand 2022), sondern hat durch kurze Lieferwege im Regelfall auch frische und qualitativ hochwertige Produkte mit einer deutlich besseren Umweltbilanz als bei importierten Waren. Darauf macht das Thüringer Landesamt für Statistik aufmerksam und gibt einige Beispiele, welche Thüringer Regionen bei der Erzeugung welcher Zutaten für das Weihnachtsessen die Spitzenreiter sind.

Interessante Zahlen und Fakten

Für viele sind Thüringer Klöße und Weihnachtsbraten zum Fest einfach ein Muss. Sofern dieser Braten eine Gans aus einem der 141 Thüringer Betriebe mit Gänsehaltung ist, dann ist der Vogel mit großer Wahrscheinlichkeit in Ostthüringen aufgewachsen: Die meisten der 23.373 Gänsehaltungsplätze befanden sich im Saale-Holzland-Kreis und im Saale-Orla-Kreis. Letzterer hatte gemeinsam mit dem Landkreis Gotha auch bei den Enten die Nase vorn, für die in Thüringen insgesamt 19.241 Haltungsplätze in 196 Betrieben vorgehalten wurden. Wer dagegen Truthahn oder Putenbraten bevorzugt, der wird entweder ganz im Osten Thüringens fündig, im Landkreis Altenburger Land, oder im Nordwesten, im Unstrut-Hainich-Kreis. Dort lagen die meisten der thüringenweit 206.821 Haltungsplätze für Truthühner in 38 Betrieben.

Der Saale-Orla-Kreis ist aber auch für diejenigen, die eine Alternative zu Geflügel suchen, eine gute Adresse. Zum einen waren dort und im benachbarten Landkreis Greiz mehr als ein Fünftel der insgesamt 273.008 Thüringer Rinder in 3893 Haltungen beheimatet. Zum anderen war der Saale-Orla-Kreis gemeinsam mit dem Landkreis Nordhausen Spitzenreiter bei der Erzeugung von Speisefisch. Wenn zu Weihnachten oder später an Silvester oder Neujahr Karpfen, Regenbogen-, Lachsforelle oder ein anderer Fisch auf dem Tisch steht, schwamm er vorher möglicherweise in einem der dortigen Aquakulturbetriebe. In Thüringen wurden im Jahr 2022 insgesamt 757 Tonnen Speisefisch in 55 Betrieben mit Aquakultur abgefischt.

Rotkraut, Rosenkohl, Erbsen, Bohnen und dergleichen komplettieren das Festessen und liefern wichtige Vitamine in der kalten Jahreszeit. Von 13.590,2 Tonnen Freilandgemüse, das im Jahr 2022 von 52 Landwirtschaftsbetrieben auf einer Anbaufläche von 682,8 Hektar geerntet wurde, stammte ein beträchtlicher Teil von Feldern im Stadtgebiet Erfurt und im Unstrut-Hainich-Kreis.

In diesem Sinn: Guten Appetit und ein festliches Mahl.