Altenburger Land: Kostenfreie und individuelle Beratung für Heimkehrer

Altenburg. Einen Pendler-und Rückkehrertag gibt es am 25. August. Online- oder Telefonberatung möglich.

Mit den Pendler- und Rückkehrertagen der Thüringer Agentur für Fachkräftegewinnung (Thaff) werden in zwei Wochen wieder alle angesprochen, die aus der Region weggezogen sind oder die unter der Woche auswärts arbeiten und pendeln und denen die dadurch verlorene Lebenszeit zu schade ist.

„Unsere Aufgabe als Landratsamt ist es, die Menschen ausreichend über Möglichkeiten zu informieren und positiv über den Landkreis zu sprechen. Natürlich wünschen wir uns, dass möglichst viele Menschen im Altenburger Land leben und arbeiten“, sagt der Leiter des Fachdienstes Wirtschaft, Tourismus und Kultur im Landratsamt Altenburger Land, Michael Apel.

In einer Online-Beratung erfahren Interessierte am 25. August von 15 Uhr bis 19 Uhr via Video-Konferenz oder Telefon alles zu ihren neuen Chancen in der alten Heimat. Zudem erhalten sie wertvolle Tipps zur Jobsuche und zur Gestaltung der Bewerbungsunterlagen.

Die Beratung erfolgt kostenfrei und individuell. Interessierte reservieren sich vorab am besten ein Zeitfenster. Die Beratung dauert dann etwa 30 bis 45 Minuten. „Dabei sind alle Fragen möglich. Von ,Wo gibt es für mich geeigneten Wohnraum?’ über Fragen zum neuen Kindergarten“, berichtet Apel.

„So eine Rückkehr kann natürlich zahlreiche Gründe haben. Angefangen vom Erbe bis hin zur besseren Kinderbetreuung durch Verwandte beispielsweise“, so Thaff-Teamleiter Andreas Knuhr.

Alle Informationen zum Pendler-und Rückkehrertag sind online unter www.thaff-thueringen.de/pendlertage zusammengefasst. Auch die Terminbuchung ist über diese Seite möglich und wird empfohlen. „So kann man, egal von wo aus, das entsprechende Zeitfenster gut einplanen“, lässt Michael Apel wissen.