Frank Quaas brachte ersten Schilder an einem Blühstreifen im Altenburger Land an.

Altenburger Land: Lebensräume für Insekten und Niederwild beschildert

Die ersten Schilder für die „Aktion Blühstreifen“ sind fertig. Landwirt Frank Quaas aus Burkersdorf (links) brachte sie am Freitag eigenhändig an zwölf Standorten im Landkreis an, wie hier am Wanderweg „Am Auholz“ zwischen Meuselwitz, Heukendorf und Schnauderhainichen.

Ein großes Schild informiert über die Saatgutmischung, auf kleineren werden die jeweiligen Blühpaten genannt.

Die Kriebitzscher Agrargenossenschaft stellte dafür 1,6 Hektar zur Verfügung, auf der bereits zahlreiche Phacelien blühen. Vorstand Denis Fischer (rechts) hat bereits beobachtet, dass in den Morgenstunden zahlreiche Rehe und Fasane das Angebot wahrnehmen.