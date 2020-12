Altenburger Land: Literaturwettbewerb sucht Schreiber

Der 24. Literaturwettbewerb des Altenburger Landes ist angelaufen. Für das laufende Schuljahr können noch bis zum bis 28. Februar 2021 Texte eingereicht werden. Teilnehmen können alle interessierten Schüler von der 1. bis zur 12. Klasse, die maximal 18 Jahre alt sind, heißt es in einer Mitteilung.

Bei der Wahl des Themas oder der Textform herrsche völlige Freiheit. „2020 ist ein Jahr, das so ziemlich alles von unserem bisherigen Sein in Frage gestellt hat, nahezu alle gewohnten Strukturen stillgelegt hat und jetzt vieles hinter Masken verhüllt“, so Angela Kiesewetter-Lorenz. Für die Verantwortliche des Wettbewerbs im Landratsamt seien Masken ein mögliches Thema für Wettbewerbsbeiträge. Nur sollten keine bereits vorhandenen Geschichten oder Fernsehfilme einfach nacherzählt werden.

Wer mit einer Geschichte oder einem Gedicht am 24. Literaturwettbewerb der Schulen teilnehmen möchte, sollte die folgenden Hinweise beachten: Maximal drei Seiten einreichen, bei Computertexten in Schriftgröße 12. Digital vorliegende Texte sollten auch per E-Mail gesendet werden. Auch sei nicht zu vergessen, den Beitrag mit Name, Alter, Klassenstufe, Schule und Wohnadresse zu versehen.

Die Wettbewerbsbeiträge sind einzureichen beim Landratsamt. Nach Einsendeschluss würden die Beiträge dann von einer Jury bewertet. Die besten Teilnehmer würden nach verschiedenen Altersstufen ausgezeichnet.

Landratsamt Altenburger Land, Fachdienst Wirtschaft, Tourismus und Kultur, Lindenaustraße 9 in Altenburg, Telefon 03447/586-158, E-Mail: kultur@altenburgerland.de