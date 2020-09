Altenburger Land: Mit Suchtprävention so früh wie möglich beginnen

Über Drogen aufzuklären, sollte in der Gesellschaft eine hohe Relevanz haben. Vor allem Jugendliche greifen schon seit Jahren nicht nur zu Drogen wie Cannabis, sondern auch zu harten Suchtmitteln wie Crystal Meth. Die Suchtprävention ist eine wichtige Stellschraube, um schon früh Kinder und Jugendliche auf die Wirkungsweise und Gefahren von Drogen hinzuweisen.

Im Altenburger Land bietet die Evangelische Lukas-Stiftung und ihre Horizonte Integrations GmbH nicht nur Hilfsangebote für Menschen mit psychischen Krankheiten und Sucht-Erkrankungen an. Es werden auch Aufklärungskurse zur Suchtthematik für Schüler ermöglicht. So fand unlängst ein Kurs an der Schmöllner Grundschule statt.

Ein neues Gesicht bei der Suchtprävention

Das Angebot von Horizonte versteht die Aufklärungsarbeit für Jugendliche als einen kontinuierlichen, lebensbegleitenden Prozess. Dieser beginne schon bei den Jüngsten und setze sich bis ins hohe Alter fort. Lydia Leder ist das neue Gesicht bei Horizonte. Sie hat die Stelle einer Fachkraft für primäre Suchtprävention im Altenburger Land übernommen. Finanziert wird diese Stelle durch den Landkreis Altenburger Land.

Doch bevor mit der Aufklärungsarbeit begonnen werden kann, muss der Grundstein in der Zusammenarbeit gelegt werden. Dabei werden die Beziehungen zu den Kindertagesstätten und den Grundschulen im Altenburger Land hergestellt. „Je früher mit suchtvorbeugenden Maßnahmen begonnen wird, desto besser“, erklärt Lydia Leder aus ihrer eigenen Erfahrung in der Suchtprävention. Schon die Kleinsten erleben in ihrem unmittelbaren Umfeld, wie Suchtmittel wirken und was sie verursachen.

Prävention heißt auch Selbstbewusstsein stärken

Durch die frühzeitige Unterstützung könnten Kinder nicht nur in ihrem Selbstbewusstsein gestärkt, sondern auch soziale Kompetenzen erlernt werden. Dies trage einerseits zur Gesundheitsförderung der Kinder bei, andererseits beuge es einer Suchtgefährdung bei Kindern und Jugendlichen vor. Verschiedene Projekte werden je nach Altersgruppe abgestimmt und angeboten, welche in den Kindertagesstätten und Grundschulen durch die jeweiligen Fachkräfte für Suchtprävention umgesetzt werden können.

Das Wissen über Süchte und deren Auswirkungen ist nicht nur für Kinder relevant, sondern ganz besonders auch für Erzieher, Lehrer und andere Fachkräfte. Es geht hierbei darum, ein Bewusstsein für die Gefahren von Drogen zu schaffen.

Interessierte können Kontakt zu Lydia Leder aufnehmen, um sich über die Präventionsangebote zu informieren: l.leder@horizonte-altenburg.de, Telefon 01511/8 75 56 27.