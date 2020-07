Das Landratsamt in Altenburg.

Altenburg. Bewohner des Altenburger Landes, die in einem Corona-Risikogebiet Urlaub machen, müssen sich nach ihrer Rückkehr in Quarantäne begeben.

Altenburger Land: Nach Urlaub in Corona-Risikogebiet ist Quarantäne Pflicht

Wer in Corona-Risikogebieten Ferien macht, muss zu Hause in Quarantäne. Darauf weist das Landratsamt Altenburger Land hin.

Nach dem Lockdown und den Grenzschließungen im Frühjahr, sind nun vor dem Hintergrund gesunkener Covid-19-Fallzahlen Reisen auch ins Ausland wieder möglich. Jedoch gelten gerade für Rückkehrer aus Risikogebieten, egal ob Urlauber oder Dienstreisender, besondere Verhaltensregeln. Im Freistaat Thüringen gehört eine 14-tägige Quarantäne dazu sowie das Melden beim Gesundheitsamt, heißt es aus der Kreisverwaltung.

Nach Einreise direkt in die eigene Häuslichkeit

Demnach müssen sich Reisende unverzüglich nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete Unterkunft begeben. Vorgeschrieben ist, in der häuslichen Quarantäne dann für einen Zeitraum von 14 Tagen zu bleiben. Währenddessen ist es nicht gestattet, Besuch von Personen zu empfangen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören. „Ausgenommen davon sind behandelnde Ärzte, medizinisches Personal sowie Seelsorger und Urkundspersonen“, so Jörg Reuter, Sprecher im Landratsamt.

Ein- und Rückreisende sind zudem verpflichtet, unverzüglich die zuständige Behörde, im Altenburger Land das Gesundheitsamt des Landkreises, zu kontaktieren und auf die Quarantänepflicht hinzuweisen. Ferner müssen sie beim Auftreten von Covid-19-Symptomen das Gesundheitsamt darüber sofort informieren.

Länder die als Risikogebiete eingestuft sind, sind auf der Homepage des Robert Koch-Institutes gelistet: www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete_neu.html

Kontakt Gesundheitsamt Altenburger Land: Hotline 03447/586-888 oder Sekretariat 03447/586-821