Altenburger Land: Neuer Mobilbagger auf der Agenda

Der Werkausschuss des Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Altenburger Landes kommt am Montag, 8. Juni, zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Das Gremium trifft sich im Dienstleistungsbetrieb in der Weststraße 8 in Mockern. Beginn ist um 17 Uhr.

Auf der Tagesordnung stehen laut einer Mitteilung von Jörg Reuter im öffentlichen Teil neben Formalia lediglich „Informationen und Allgemeines“. Im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung soll dann ein Beschluss zur Vergabe der Lieferung eines Mobilbaggers gefasst werden.