Altenburger Land präsent auf Messen

Altenburg. Interesse für die Region geweckt.

Die Tourismusinformation Altenburger Land beteiligte sich erstmals an der Reisebörse im Stern Center Potsdam. In Beratungsgesprächen hätten die Mitarbeiter das Interesse der Brandenburger und Potsdamer wecken können. Vor allem die Karte mit den Fahrrad- und Wanderwegen, der Ausflugs- und Urlaubsplaner und die Imageprospekte seien gefragt gewesen. Durch die Kooperation mit dem Verein Tourismusregion Zwickau, dem Zeitsprungland, hatte der Landkreis zudem die Möglichkeit, die Region auf dem Spätlingsmarkt in Ludwigsburg zu präsentieren. Die Touristiker hatten kulinarische Spezialitäten und touristisches Informationsmaterial dabei.