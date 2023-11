Der zauberhafte Weihnachtsmarkt vor dem Renaissance-Schloss in Ponitz

Altenburger Land: So schön wird der Weihnachtsmarkt in Ponitz

Ponitz. Der traditionelle Weihnachtsmarkt findet am 2. Adventswochenende statt. Auch der Weihnachtsmann wird vorbeischauen.

Wenn es in der kalten Jahreszeit auf dem Schlosshof vor dem Ponitzer Renaissance-Schloss wieder wuselt und wimmelt, dann dauert es nicht mehr lang und es entsteht ein kleines Dorf aus zahlreichen verspielten Holzhütten.

Bereits zum 32. Mal findet der traditionelle Weihnachtsmarkt, immer am 2. Adventwochenende, in Ponitz statt. Das Besondere in Ponitz ist dabei das Ambiente. Geboten wird den Besuchern und Besucherinnen auch eine Menge: Von einem bunten Programm auf der Bühne mit Kindergarten, Grund- und Regelschule, Jagdhornbläsern, Posaunenchor, Tanzgruppe, Feuershow bis hin zu Stelzenläuferin, Weihnachtsmann, Kinderkarussell, Heißer Draht, Slotcar Rennbahn und mehr.

Das gesamte Renaissance-Schloss kann zudem vom Dachgeschoss bis hin zum Kellergewölbe besichtigt werden. Die zahlreichen Händler laden im und um das Schloss in weihnachtlicher Atmosphäre zudem wieder mit leckeren Spezialitäten der Thüringischen Küche ein.

Besucher und Besucherinnen, die noch ein Weihnachtsgeschenk benötigen, werden wahrscheinlich auf dem Kreativmarkt im Dorfgemeinschaftsraum fündig.

Weihnachtsmarkt im Altenburger Land: Orgelklänge aus der Ponitzer Kirche

Die bekannte Ponitzer Kirche mit Silbermannorgel ist zudem an beiden Tagen des Veranstaltungswochenendes geöffnet. Musikliebhaber können sich an den Klängen der Orgel, bei einem Orgelkonzert, erfreuen.

Für alle Tanzbegeisterten wird auch die Apres-Ski-Hütte der Zschöpler Heimatfreunde wieder aufgebaut. Hier wird mit der Hüttengaudishow allen Anwesenden kräftig eingeheizt.

Der Weihnachtsmarkt vor dem Ponitzer Renaissanceschloss findet am Samstag, dem 9. Dezember und am Sonntag, dem 10. Dezember von 14 Uhr bis 20 Uhr bei freiem Eintritt statt. Jeweils ab 15 Uhr gibt es ein buntes Programm auf der Bühne.

Am Samstag, dem 9. Dezember, ab 11:30 Uhr sorgt die Feuerwehr mit einem Nudel- oder Erbseneintopf aus der Gulaschkanone für das leibliche Wohl. Am selben Tag ab 19 Uhr findet dann die Hüttengaudi in der Après-Ski-Hütte statt.

„Wir freuen uns schon sehr auf den wunderschönen Weihnachtsmarkt. Es wird hoffentlich so schön wie bisher in jedem Jahr. Und wir hoffen vor allem, dass das Wetter so wird, dass die Leute auch kommen können. Wir betreiben ja vorrangig die Gastronomie, alles weitere liegt eher bei den Anbietern. Lassen wir uns einfach überraschen.“, sagt Roland Mehlig vom Förderverein Renaissanceschloss Ponitz e. V.