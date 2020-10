Altenburger Land: Verbrennen von Grünschnitt bleibt verboten

Wenn im Herbst die Tage kürzer werden und sich die Natur vorm Winter noch einmal in den schönsten Farben zeigt, ist es an der Zeit, die Pflanzen zu verschneiden. Wer die Gartenschere an Bäumen, Sträuchern und Stauden ansetzt, hat schnell einen großen Haufen Grünschnitt zusammen.

Der Fachdienst Natur- und Umweltschutz des Altenburger Land weist darauf hin, dass das Verbrennen pflanzlicher Abfälle verboten ist. Das gilt auch für das Verbrennen von Grünschnitt in Metallfässern, Feuerschalen oder Feuerkörben. Bürger, die dagegen verstoßen, könnten mit einem Bußgeld belangt werden.

Im Altenburger Land ist die Beseitigung von Baum- und Strauchschnitt in der Thüringer Pflanzenabfall-Verordnung geregelt. Laut dieser dürfen pflanzliche Abfälle, die auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grundstücken anfallen, nur auf bestimmte Art und Weise beseitigt werden.

Gemäß Paragraph 2 der Verordnung hat die Beseitigung durch Verrotten, insbesondere durch Liegenlassen, Untergraben oder Unterpflügen auf den betreffenden Grundstücken zu erfolgen. Gegebenenfalls sollte der Grünschnitt durch Häckseln oder Schreddern zerkleinert werden. Dabei dürfe aber keine Geruchsbelästigungen auftreten.

Ist eine Beseitigung pflanzlicher Abfälle durch Verrotten auf den Grundstücken nicht möglich, müssten sie der öffentlichen Müllentsorgung überlassen werden. Das heißt, dass geringe Mengen in der Bio-Tonne entsorgt werden können. Größere Mengen müssten in die Recyclinghöfe Meuselwitz, Schmölln, Gößnitz, Lucka, Frohnsdorf, das Recyclingzentrum Altenburg oder zur Kompostieranlage nach Göhren gebracht werden.

Pro Anlieferung dürfte ein halber Kubikmeter Grünschnitt pro Woche abgegeben werden. Größere Mengen nehme die Kompostieranlage Göhren an, jedoch nur nach Voranmeldung.