Altenburger Land: Vortrag über lokale jüdische Künstler

Altenburg. Christian Repkewitz beleuchtet in der Altenburger Volkshochschule verschiedene Biografien.

Die Volkshochschule Altenburger Land lädt wieder zu einem Vortrag in ihrer Aula am Hospitalplatz 6 in Altenburg ein.

Am Mittwoch, 10. November, wird um 18.30 Uhr der im September krankheitsbedingt ausgefallene Vortrag des Altenburger Heimatforschers Christian Repkewitz nachgeholt. Im Rahmen der Jubiläumsjahre „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“ und „Neun Jahrhunderte jüdisches Leben in Thüringen“ spricht er zum Thema „Von Josefa Back bis Hugo Weiss: jüdische Künstlerinnen und Künstler des Altenburger Landes“.

Ob Musiker, Schauspieler oder Regisseur – zahlreiche jüdische Künstlerinnen und Künstler bereicherten bis 1933 das kulturelle Leben des Altenburger Landes und auch über die Kreisgrenzen hinaus. Alle sahen sich nationalsozialistischer Verfolgung ausgesetzt; einige fielen der Shoah zum Opfer. Repkewitz beleuchtet ausgewählte Biografien jüdischer Künstler und gibt einen Einblick in das jüdische Kulturleben im Altenburger Land, heißt es in der Ankündigung des Vortrages.

Der Eintritt sei frei. Aufgrund begrenzter Raumkapazitäten werde jedoch eine Platzreservierung empfohlen. Diese sei telefonisch unter 03447/507928 oder online unter www.vhs-altenburgerland.de möglich, so die Volkshochschule.