Altenburger Land: Wirtschaftlich schlecht, aber familienfreundlich

Das Altenburger Land ist wirtschaftlich abgehängt. Das zumindest ergab eine Untersuchung des Magazins „Focus Money“. Der Kreis ist damit eine von sieben Regionen in Thüringen, die laut der Rangliste zu den 30 wirtschaftlich am schlechtesten bewerteten Kreisen und kreisfreien Städten in Deutschland zählen.

Weitere Schlusslichter sind: Gera, der Saale-Holzland- und der Saale-Orla-Kreis, der Kreis Nordhausen, der Unstrut-Hainich-Kreis und Suhl.

Wir haben Michael Apel, Leiter des Fachdienstes Wirtschaft, Tourismus und Kultur, gebeten, sich zum aktuellen Focus-Ranking zu äußern. Zudem wollten wir vom Wirtschaftsförderer des Altenburger Landes wissen, was von Seiten des Kreises getan wird, um sich künftig aus dem unteren Bereich verabschieden zu können.

Neue Regionalmessefür Arbeit am 21. März

„Die für das Ranking gewählten Kennzahlen bilden nur einen Teil der Rahmenbedingungen unseres Landkreises ab. Insbesondere Faktoren wie Wohn- und Lebensqualität, Familienfreundlichkeit und kulturelle Angebote werden überhaupt nicht einbezogen“, betont Apel. Die höchsten Werte erreiche der Landkreis bei den Kennziffern verfügbares Einkommen (Platz 283) und Bruttoinlandsprodukt (Platz 284).

„Dennoch ist unser klares Ziel eine kontinuierliche Verbesserung der Standortattraktivität“, sagt der Wirtschaftsförderer. Dies soll durch Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Institutionen und Unternehmen in Kooperation mit den Nachbarregionen in der Metropolregion Mitteldeutschland erreicht werden, so Michael Apel und nennt als aktuelles Beispiel für diese Art der Zusammenarbeit die neue Regionalmesse für Arbeit, Ausbildung und Pendler, die am 21. März in Altenburg stattfindet.

Mit Direktvermarkternauf Grüner Woche präsent

„Die Weiterentwicklung und das Wachstum der heimischen Unternehmen stehen fest in unserem Fokus. Auch der touristischen Vermarktung kommt ein wichtiger Stellenwert zu“, sagt Apel. Ein Schritt dorthin soll in diesem Jahr mit der Präsentation auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin, die jetzt ansteht, getan werden. Dort werbe man gemeinsam mit Direktvermarktern aus dem Landkreis mit dem Hofladen Altenburger Land für die Region.

Für das Ranking verglich „Focus Money“ 374 Landkreise und kreisfreie Städte. Bewertet wurden sieben Faktoren, etwa Arbeitslosenquote, Erwerbstätigenzahl, Wirtschaftsleistung, Einkommen, Investitionen und Bevölkerungsentwicklung.