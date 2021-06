Altenburger Land: Zwei Bauvorhaben auf der Agenda

Gößnitz/Altenburg. Der Wirtschaftsausschuss des Kreistages trifft sich in Gößnitz.

Die nächste Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Umwelt und Bau des Kreistages Altenburger Land findet am Dienstag um 18 Uhr in der Regelschule Gößnitz in der Waldenburger Straße 43 statt.

Auf der Tagesordnung im öffentlichen Teil stehen unter anderem Anfragen der Ausschussmitglieder. Zudem wird es um eine überplanmäßige Ausgabe für die Errichtung von Parkplätzen und die Hofgestaltung am Verwaltungsgebäude Theaterplatz 7/8 in Altenburg gehen.

Zudem sollen Planungsleistungen für die Sanierung und Erweiterung des Sanitär- und Umkleidebereiches der Sporthalle der Landschule Pleißenaue in Treben vergeben werden.