Altenburger Meldestelle zieht erst im Januar um

Dieses Gebäude am Altenburger Kornmarkt wird zu einem Bürgerservice umgebaut.

Altenburg. Beim Anpassen der Technik hat es Schwierigkeiten gegeben, so die Stadt.

Im Kornmarkt 1 haben die vorbereitenden Arbeiten für den Einzug publikumsintensiver Bereiche der Altenburger Verwaltung begonnen. Der ursprüngliche Zeitplan, der die Öffnung des Verwaltungssitzes zum 1. September vorsah, könne jedoch nicht eingehalten werden. Der Umzug der Einwohnermeldebehörde und weiterer Fachdienste soll nunmehr im Januar erfolgen, heißt es.

Das Konzept sieht vor, dass die Stadtverwaltung die beiden oberen Geschosse des Gebäudes, das sich vis-à-vis vom Rathaus befindet, nutzt. Die Sparkasse will für ihre Kunden weiterhin im Erdgeschoss präsent bleiben.

Zurzeit würden im Kornmarkt Elektroinstallationen ausgeführt. Die EDV-Infrastruktur müsse angepasst werden. Das erweise sich als schwieriger als gedacht, da es bei einigen Elementen Lieferschwierigkeiten gebe. Die Beschaffung von neuem Mobiliar sei nach entsprechender Ausschreibung auf den Weg gebracht worden, doch auch hier dauere die Lieferung länger als ursprünglich geplant.

Raumbedarf wird kleiner

Die neue Anlaufstelle der Stadtverwaltung am Kornmarkt verfügt über Räume, die über einen Fahrstuhl zu erreichen sind, somit entsteht eine barrierefreie Kontaktmöglichkeit. Im Foyer des ersten Obergeschosses soll ein Infoschalter etabliert werden, an dem auch einfache Vorgänge erledigt werden können. Mit der Inbetriebnahme des neuen Verwaltungssitzes soll die Möglichkeit der Online-Terminvergabe eröffnet werden.

Die Stadt hat die beiden Etagen am Kornmarkt nur anmieten lassen. Perspektivisch gilt: Wenn das Rathaus in etwa zehn Jahren umfassend saniert wird, soll die Verwaltung dort konzentriert werden. Bis dahin sei von einem abnehmenden Raumbedarf auszugehen. Denn angesichts des digitalen Wandels werde das persönliche Erscheinen in den Ämtern deutlich seltener als bislang nötig sein.