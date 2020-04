Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburger Museumsnacht fällt in diesem Jahr aus

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie und den damit einhergehenden Einschränkungen, fällt die diesjährige Museumsnacht in Altenburg aus. „Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.“

Die 21. Auflage sollte am 13. Juni stattfinden. Die Altenburger Museumsnacht habe sich laut Stadtverwaltung in den letzten zwei Jahrzehnten zu einer festen Größe im Kulturkalender entwickelt.

Lindenau-Museum, Naturkundemuseum Mauritianum und das Residenzschloss Altenburg hielten zusammen mit dem Teehaus Altenburg Förderverein und dem Förderverein Historisches Frisörhaus zahlreiche Attraktionen bereit.

Für das Lindenau-Museum wäre der 13. Juni außerdem ein besonderer Tag gewesen. Denn im Rahmen der Museumsnacht sollte das Interim in der Kunstgasse 1 feierlich eröffnen. In den Räumlichkeiten unweit des Marktplatzes will das Lindenau-Museum bis zur Wiedereröffnung des Gebäudes an der Gabelentzstraße eine kleine Schau zeigen, die einen Einblick in die umfangreiche Sammlung der Kunsteinrichtung ermöglicht.

Attraktiver für Familien und junge Menschen

Zudem sollen hier in den kommenden Jahren die Kurse des Studios Bildende Kunst und Angebote der Kunstvermittlung stattfinden.

Seit April dieses Jahres wird das Lindenau-Museum grundlegend saniert. Ziel der Maßnahme ist die Herstellung der Barrierefreiheit, aber auch die Einrichtung zeitgemäßer sanitärer Anlagen, eines Kassen- und Shopbereiches und die Erweiterung der Ausstellungsflächen. Außerdem soll die Kunstschule des Museums mehr Platz erhalten.

Das Gebäude werde seinen alten Charme behalten, verspricht die Museumsleitung. Besondere Ausstellungsbereiche, wie die Abguss-Sammlung mit ihrem Café, soll es auch in Zukunft geben.

Neu werde ein Ausstellungsbereich sein, der über den Museumsgründer Bernhard August von Lindenau informiert.

Es soll zudem noch mehr Wert als bisher auf Vermittlung gelegt werden, um den Besuch für Familien und junge Menschen attraktiv zu machen.