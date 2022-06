Altenburger Museumsnacht findet wieder statt

Altenburger Museumsnacht findet am 1. Juli von 18 Uhr bis 0 Uhr statt.

Altenburg. Nach zweijähriger Pause werden am 1. Juli in verschiedenen beteiligten Einrichtungen zahlreiche Aktionen veranstaltet

Nach zweijähriger Pause infolge der Corona-Pandemie veranstalten die Kunst- und Kultureinrichtungen der Stadt Altenburg wieder eine Museumsnacht.

Am 1. Juli, ab 18 Uhr, finden im Lindenau-Museum in der Kunstgasse 1, im Schloss- und Spielkartenmuseum, im Naturkundemuseum Mauritianum, im Historischen Friseursalon, im Historischen Laubengarten sowie im Teehaus und der Orangerie zahlreiche Aktionen für Groß und Klein statt. Alle Altenburger Museen sind zur Museumsnacht ab 18 Uhr bis Mitternacht geöffnet. Der Eintritt in die Museen kostet 8 Euro, ermäßigt 6 Euro. Kinder und Jugendliche zahlen keinen Eintritt. Der Betrag wird einmalig entrichtet und gilt für alle beteiligten Einrichtungen.

In der Kunstgasse 1 beispielsweise bietet das Lindenau-Museum ein Programm bestehend aus Führungen, Kreativangeboten und Musik an. Bereits um 18 Uhr, gleich zu Beginn der Museumsnacht, gibt die Wanderband „Walkabees“ ein kleines Konzert mit Nummern aus den Bereichen Rock, Jazz, Pop und Schlager. Die Band zieht anschließend zu anderen beteiligten Einrichtungen weiter.

Währenddessen können sich Jung und Alt aber auch schon bei verschiedenen Angeboten in den Studio-Räumen kreativ betätigen. In der Dauerausstellung bieten die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Lindenau-Museums wechselnde Führungen an, die von etruskischen Vasen bis zu grafischen Werken Conrad Felixmüllers reichen.

Für die musikalische Untermalung zeichnet der Jazz-Pianist Robert Herrmann von 20 bis 23 Uhr verantwortlich.

Während im Atrium der Kunstgasse 1 ein „Weintrinken für Fortgeschrittene“ stattfindet, versorgt die Wo lang GmbH die Gäste mit Speis und Trank im großen Innenhof.

Auch im Schloss- und Spielkartenmuseum können sich die Besucherinnen und Besucher auf eine ganze Reihe von Aktionen freuen. Neben Führungen durch die Räume des Residenzschlosses kann in der Kartenmacherwerkstatt eigenhändig gearbeitet werden. Auf den verschiedenen Etagen werden in Zusammenarbeit mit der Gräflich Schönburgischen Schlosskompagnie e.V. zudem Spielszenen der höfischen Gesellschaft gezeigt.

Für die musikalische Unterhaltung ist während des Abends im Schloss gesorgt. Im Bachsaal spielen um 19 Uhr Manuel Schmid und Ekkehard Dressler Ostrock sowie Klassiker der internationalen Rock- und Popmusik.

Mit einer Aufführung von Tänzen der höfischen Gesellschaft findet gleichzeitig ein Kontrastprogramm im Festsaal statt.

Ab 20 Uhr lädt Schlossorganist Daniel Beilschmidt stündlich zu Orgelmusik in der Schlosskirche ein.

Im Schlosshof sorgen die Mitglieder des Schlossvereins und das Weindepot Alexander Priem für die Verpflegung.

In direkter Nachbarschaft zum Residenzschloss führt die Künstler- und Wenzelgarde Altenburg e.V. im Teehaus und der Orangerie eine gespielte Kuriosität über die Überproduktion von Rüben in der Landwirtschaft auf.

Ein Stück den Schlossberg hinab lädt das Naturkundemuseum Mauritianum die Besucherinnen und Besucher zu zahlreichen Mitmachangeboten vor dem und im Haus ein. Auf dem Programm stehen Dot Painting, die Gestaltung eigener Buttons und ein Ratespiel um Felle unterschiedlicher Tierarten. An einer Feuerschale vor dem Museumsgebäude werden Musik und kulinarische Leckerbissen angeboten. Während des gesamten Abends können die Sonderausstellungen des Naturkundemuseums besucht werden.