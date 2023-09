Kling-Klang: Der Handglockenchor Gotha ist im Rahmen der Altenburger Orgelnacht am Samstag um 18 Uhr in der St. Bartholomäi-Kirche zu erleben.

Altenburg. Stimmungsvolle Orgelkonzerte an vier Orten locken mit weit mehr als nur erstklassiger Musik

Zur 2. Altenburger Orgelnacht am Samstag, dem 30. September, werden an insgesamt vier Orgeln in Altenburg und Ponitz klassische sowie zeitgenössische Stücke für die Orgel aufgeführt.

Auftakt des Musikereignisses ist um 17 Uhr

Neben Schlossorganist Daniel Beilschmit und Stadtkantor Johann Friedrich Röpke wird in diesem Jahr auch Kreiskantorin Maria Kalder das Instrument erklingen lassen. Beginn der Orgelnacht ist um 17 Uhr in der Schlosskirche des Residenzschlosses Altenburg.

Es locken Musik, Atmosphäre, Beleuchtung und Getränke

Zur Altenburger Orgelnacht können sich die Musikliebhaberinnen und -liebhaber auf eindringliche Klänge in abendlicher Atmosphäre, eindrucksvolle Beleuchtungen, Snacks und Getränke freuen.

An insgesamt vier Orten sind lokale wie überregionale Musiker zu hören. Die Eröffnung bestreiten um 17 Uhr in der Schlosskirche Stadtkantor Johann Friedrich Röpke und Schlossorganist Daniel Beilschmidt.

Bereits kurz danach, um 18 Uhr, ist der Handglockenchor Gotha unter Leitung von Matthias Eichhorn in der Bartholomäikirche zu hören. Der Auftritt dieses 1987 gegründeten Ensembles ist aufgrund der besonderen Spielweise nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen ein besonderes Erlebnis.

Um 19 Uhr gibt es in der Brüderkirche einen Empfang mit anschließendem Konzert, an dem neben Beilschmidt an der Sauer-Orgel auch der Trompeter Tobias Hartel im Duo mit Johann Friedrich Röpke mitwirken. Den Schluss- und Höhepunkt der Orgelnacht bildet das Konzert der Kreiskantorin Maria Kalder: An der bedeutenden historischen Silbermann-Orgel in der Friedenskirche Ponitz wird sie Werke von Bach, Krebs, Ritter und Grieg spielen. Inszeniert wird die Darbietung mit einer Licht- und Lasershow von Markus Voigt.

Die Altenburger Orgelnacht im Überblick

- 17 Uhr, Schlosskirche Altenburg: Werke von Bach und Krebs sowie Improvisationen mit Daniel Beilschmidt und Johann Friedrich Röpke an der Trost-Orgel

- 18 Uhr, St. Bartholomäi-Kirche Altenburg: Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Philipp Telemann, Cynthia Dobrinski, Sandra Eithun, Janet Linker, Jane McFadden und Philip Glass mit dem Handglockenchor Gotha unter der Leitung von Matthias Eichhorn und Daniel Beilschmidt (Orgel)

- 19 Uhr, Brüderkirche Altenburg: Empfang und Konzert mit Werken von Reger, Eben, Copland unter anderem mit Johann Friedrich Röpke und Daniel Beilschmidt an der Sauer-Orgel, Tobias Hartel (Trompete)

- 21 Uhr, Friedenskirche Ponitz: „Orgel und Licht“ – Werke von Bach, Krebs, Ritter, Grieg mit Maria Kalder an der Silbermann-Orgel und Dr. Markus Voigt (Licht/Laser).