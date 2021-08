Altenburger Paul-Gustavus-Haus feiert kurioses Gartenfest

Altenburg. Förderverein lädt am Samstag nach Altenburg ein.

Der Förderverein des Paul-Gustavus-Hauses feiert jedes Jahr ein Sommerspektakel und auch in diesem Jahr haben sich die vielen Mitglieder ein tolles Programm einfallen lassen.

Am Samstag, 14. August, ab 15 Uhr gibt es „Pauls kleines Gartenfest“ – wie es der Name schon sagt, wird das Sommerspektakel in diesem Jahr coronabedingt und auch aus organisatorischen Gesichtspunkten ein bisschen kleiner geraten als sonst, aber es wird garantiert nicht weniger fulminant und kurios werden als bei den vorherigen Ausgaben.

Bingo für Musikfreunde

Für Kinder wird es ab 15 Uhr eine Spiel- und Bastelsackgasse mit vielen tollen Spielen zum Ausprobieren und kreativen Mitspielen geben. Auf der Bühne im Hof werden Mitmachgeschichten vorgetragen und beim Musikbingo können alle Musikfreunde fleißig mitraten.

Am Abend gibt es für die Großen ab circa 20.30 Uhr Live-Musik des Electropunks und Liedermachers „Georg Kostron und sein Manager“. Georg Kostron lebt als Bassist, Gitarrist und Wortkünstler seit 2011 in Berlin und Daniel „der Manager” Břen ist Toningenieur in Wien und Träger des erlesensten Retroanzuges jenseits von Überall.

„Erdbeermund“ neu interpretiert

Die zwei reimen über Kraut und Rüben, widmen ihrer Supermarktkassiererin Hymnen und interpretieren Francois Villons „Erdbeermund” in ganz neuem Gewand. Zu hören sein werden dann auch Songs des im Herbst 2021 erscheinenden und im Paul-Gustavus-Haus aufgenommenen Albums „Das wilde Liederbuch”.

Davor, danach und dazwischen wird am 14. August auch wieder der Resident-DJ des Hauses, DJ O.K.O., seine Schallplatten mit feinstem Funk, frischem Soul und einer Prise Jazz auflegen, so dass von 15 Uhr bis Mitternacht ein furioses Sommerfest gefeiert werden kann. Der Eintritt zum Gartenfest ist frei, aber über Spenden für den Erhalt und Unterhalt seines Hauses freut sich der Verein natürlich jederzeit.