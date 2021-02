Altenburger setzen sich für Natur und Jugend ein

Die Stadt Altenburg hat es sich zur Aufgabe gemacht, in jedem Jahr Bürger für besondere Leistungen auf dem Gebiet des ehrenamtlichen Engagements zu ehren. Die im Vorjahr eingereichten Vorschläge wurden durch eine Jury geprüft. Für eine Ehrung wurden zehn Bürger ausgewählt; fünf haben wir Ihnen bereits vorgestellt, heute sind die anderen fünf verdienstvollen Altenburger an der Reihe.

Wolfgang Böhm ist seit vielen Jahren in verschiedenen Gremien und Funktionen in Altenburg tätig, so unter anderem als Stadtrat, berufener Bürger, im Altenburger Schlossverein, im Bürgerverein Altenburg Nord und im Altenburger Geschichtsverein. Seine ehrenamtliche Arbeit lässt sich am besten mit seinen eigenen Worten beschreiben: „Ich engagiere mich, weil es für mich ein Bedürfnis ist, meine Erfahrungen, die vielfältigen Kontakte und das erworbene Wissen besonders an die jüngere Generation zu vermitteln und den älteren Generationen, als eine Art der Wertschätzung, eine Möglichkeit der Darstellung ihrer Lebensgeschichte zu geben.“

Pflanzen liegen ihm am Herzen

Ekkehard Dreßler: Wenn Besucher nach einem Museumsbesuch im Agnesgarten verweilen, können sie sich in den Sommermonaten dort auch an Pflanzen und Blumen erfreuen. Zum Teil stammen die Kübelpflanzen noch aus der ehemaligen Stadtgärtnerei. Aus privaten Beständen kamen in den letzten Jahren Oleander, aber auch den Jahreszeiten entsprechend blühende Pflanzen hinzu; Letztgenannte auf Initiative von Ekkehard Dreßler. Er sorgt für die entsprechenden Pflanzgefäße und für die notwendige Bewässerung.

Darüber hinaus sorgt er seit vielen Jahren ehrenamtlich für die musikalische Begleitung des Altenburger Gospelchores Colours of Soul.

Elke Seiferth: Bereits seit 1978 ist sie Mitglied der Kleingartenanlage Am Sonnenhang. Dabei hat sie sich stets nicht nur um die Belange ihres eigenen Gartens gekümmert, sondern war auch immer am Wohl der gesamten Anlage interessiert. Auch ihrer Arbeit ist es zu verdanken, dass diese Kleingartenanlage, auf einer ehemaligen Mülldeponie am Stadteingang von Altenburg, sich zu einer Vorzeigeanlage entwickelt hat.

Valentin Rühlmann: Er ist wohl einer der bekanntesten Mitglieder des Altenburger Jugendengagements. Vor fünf Jahren war er einer der Hauptorganisatoren bei der Gründung des Jugendforums Altenburger Land. Mit seiner Arbeit versucht er nicht nur die Interessen von jungen Menschen herauszufinden, sondern schafft es auch, diese für verschiedene Aktivitäten zu motivieren und zu aktivieren. Unter anderem hat er mit zehn Jugendgruppen dafür gesorgt, die Interessen von jungen Leuten mit den Belangen der Stadt zu verbinden und als Ergebnis Veranstaltungen zu gestalten. Seine vielfältige, kreative Arbeit kommt auch in den zahlreichen Aktivitäten der Stadtmensch-Initiative zum Ausdruck.

Für Senioren Einkäufe erledigen

Auf seine Idee geht die Initiative zurück, in der Corona-Zeit für ältere Menschen einkaufen zu gehen, um deren Ansteckungsrisiko zu verringern.

Alexander Fischer: Er ist unter anderem Jugendleiter der katholischen Romero Jugend in Altenburg und hat es durch sein Engagement erreicht, aus einer fast schon nicht mehr existierenden Gruppe ein Team von jungen Menschen zu schaffen, welches bei verschiedenen Aktionen aktiv wird, sei es bei Talkrunden oder bei der Sanierung der eigenen Räumlichkeiten. Alexander Fischer ist Gründungsmitglied sowohl im Jugendcafé Altenburg als auch in der Arbeitsgruppe Jugendbeteiligung der Stadt. Im vergangenen Jahr trug er durch sein Engagement erheblich dazu bei, die Jugendgruppen der Stadt Altenburg im Projekt „JugendMacht!“ zu vernetzen.