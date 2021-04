Altenburger Stadtverwaltung bildet Ingenieur-Nachwuchs aus

Altenburg. Studentin Trine Müller erhält Ausbildungsvertrag.

Der Fachkräftemangel geht auch am öffentlichen Dienst nicht vorbei, weshalb die Stadtverwaltung Altenburg neue Wege bei der Akquise von Fachpersonal geht. So beginnt am 1. Oktober eine Studentin im dreijährigen dualen Studiengang Bauingenieurwesen, Fachrichtung Hochbau, der Berufsakademie Glauchau ihr Studium bei der Stadtverwaltung als Praxispartner. Oberbürgermeister André Neumann (CDU) überreichte Studentin Trine Müller den Ausbildungsvertrag. Da die Stadtverwaltung diesen Studiengang zum ersten Mail ausbildet, ermutigte er die Nachwuchskraft zum Blick über den Tellerrand und dazu, Vorschläge und Kritik offen und objektiv anzusprechen.

Seit 2019 absolviert bereits ein Student der Berufsakademie Glauchau der Fachrichtung Bauingenieurwesen, Tiefbau, seine praktischen Studienabschnitte bei der Stadtverwaltung Altenburg.