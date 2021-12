Altenburger Stadtverwaltung zieht um

Dieses Gebäude am Kornmarkt in Altenburg wird zu einem Bürgerservice umgebaut.

Altenburg. Diese Bereiche sind zukünftig am Kornmarkt 1 zu finden.

In dieser Woche ziehen publikumsintensive Bereiche der Altenburger Stadtverwaltung an den Kornmarkt 1. Der moderne, barrierefreie und zentrale Servicepunkt öffnet dort am kommenden Dienstag, 21. Dezember.

Die neuen Räume befinden sich in den beiden oberen Geschossen des Gebäudes, das sich vis-à-vis vom Hintereingang zum Rathaus befindet und sind bequem über einen Fahrstuhl erreichbar, heißt es in einer Mitteilung. Die Sparkasse bleibe für ihre Kunden weiterhin im Erdgeschoss präsent.

Ab kommenden Dienstag befinden sich die Einwohnermeldestelle und das Gewerbeamt mit dem Fachdienst Gewerbe-, Melde- und Personenstandswesen, der Fachdienst Ordnung und Verkehr sowie die Wirtschaftsförderung – Stabseinheit Wirtschaftsförderung und Tourismus – an der neuen Adresse.

An zwei Tagen geschlossen

Das bedeute, dass Bürger in Passangelegenheiten, wenn sie Anwohnerparkausweise benötigen, einen Hund ordnungsbehördlich anmelden möchten oder auch, wenn sie etwas im Fundbüro abgeben möchten, am Kornmarkt 1 an der richtigen Stelle sind.

Während der intensivsten Phase des Umzugs, am Freitag, 17. Dezember, und Montag, 20. Dezember, seien die genannten Bereiche für den Besucherverkehr geschlossen. Die Kontaktmöglichkeiten würden sich durch den Umzug nicht ändern.