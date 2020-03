Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburger stehen 25 Stunden auf den Skiern

In der letzten Januarwoche trafen sich 40 Schüler, vier Skilehrer und zwei Betreuer des Friedrichgymnasiums, um gemeinsam die Skipisten im Allgäu zu meistern. Nach sieben Stunden Busfahrt erreichten wir das Outdoor-Zentrum Allgäu in Bihlerdorf.

Altenburger Schüler in vier Gruppen eingeteilt

Den Auftakt zur 21. Auflage des Skilagers machte ein Ausflug ins Skigebiet Jungholz. An die großen, festen Skischuhe und die Skier mussten sich die Meisten am ersten Skitag erst wieder gewöhnen. Doch am Ende bezwangen sowohl die Anfänger als auch die Fortgeschrittenen und Könner alle Herausforderungen des ersten Skitages. Durch die vier unterschiedlichen Skigruppen fand jeder Schüler sein entsprechendes Anforderungsprofil.

Am zweiten Tag herrschten anfangs noch gute Bedingungen bei leichtem Schneefall. Doch das Sturmtief Sabine verhagelte uns den Skigenuss mit orkanartigen Böen und Nebelschwaden, so dass die Skilifte ihren Betrieb einstellten und der Skitag vorzeitig beendet wurde. Der darauffolgende Skitag fand im Gebiet Heuberg/Parsenn statt. Die Anfängergruppe musste den Umstieg von den kurzen Snowblades auf die Abfahrtsski bewältigen. Trotz einiger Umstellungsprobleme schafften alle Skianfänger diese wichtige Tagesaufgabe.

Katarina Koch und Florin Schnelle setzen sich durch

Die Skigruppen der Fortgeschrittenen und Könner arbeiteten derweil an der Verbesserung der Techniken im Parallelschwung und im Carven. Auf kleinen Sprunghügeln und im Fun-Park wurde die Koordination geschult. „Auf nach Jungholz“ war das Motto am vierten Skitag. Dort fand wie jedes Jahr der Slalomwettbewerb statt. Nachdem die Skilehrer die Slalomkurse gesteckt hatten, folgten der Probedurchgang und die Wertungsläufe. Mit vollem Einsatz warfen sich alle Skifahrer in den Parcours, Katarina Koch und Florin Schnelle setzten sich am Ende durch und krönten sich damit zur Skikönigin und zum Skikönig 2020.

Zum Abschied freuten sich alle auf die Weltcupstrecken in Ofterschwang. Besonders der Anfängergruppe konnte man den Stolz über das Erreichte ansehen. Nach 25 Stunden Skisport in dieser Woche sowie jeder Menge Action und Freude kehrten alle Schüler wohlbehalten zu ihren Familien zurück.