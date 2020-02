Der Stiftsgraben verwandelt sich in den nächsten Wochen in eine Großbaustelle.

Altenburger Stiftsgraben wird voll gesperrt

Im Stiftsgraben Altenburg beginnen aufwändige Bauarbeiten. Aus diesem Grund muss die Straße ab Montag, 24. Februar, im Abschnitt von der Münsaer Straße bis zum Sperlingsberg voll gesperrt werden. Im Auftrag der Stadt wird die alte Stützmauer am Magdalenenstift durch ein Bauwerk aus Stahlbeton mit einseitiger Natursteinverblendung und einer Abdeckung aus Naturstein ersetzt.

Zudem wird der besagte Abschnitt der Straße grundhaft erneuert und der Bereich städtebaulich aufgewertet. Aufgrund der Baumaßnahme muss weiterhin mit eingeschränkten Parkmöglichkeiten gerechnet werden.

In der kommenden Woche werden im Stiftsgraben zunächst sieben Bäume gefällt. Sowohl die zur Straße gehörende Stützmauer als auch die Straße im Bereich des Magdalenenstifts befinden sich bekanntlich in einem schlechten Bauzustand. Mit der grundhaften Erneuerung des Straßenabschnitts soll eine städtebauliche Aufwertung des Bereichs einhergehen, teilt die Stadtverwaltung Altenburg mit. So ist vorgesehen, die Verkehrssituation im Einmündungsbereich zur Münsaer Straße zu verbessern. Mehr Sicherheit soll überdies durch die Schaffung barrierefreier Fußwegeverbindungen und die Ausweisung separater Abbiegespuren erreicht werden. Entlang der neuen Stützmauer sollen überdies vier neue Parkplätze gebaut werden.

Die aufwändige Baumaßnahme ist ein Gemeinschaftsvorhaben der Stiftung Evangelisch-Lutherisches Magdalenenstift und der Stadt, die Bauherrenaufgaben nimmt die Stadt als Straßenbaulastträger wahr. Der Hauptausschuss des Stadtrats hat in seiner Sitzung am 27. Januar die „RMO Baugesellschaft GmbH“ aus Bad Lausick mit dem Bauvorhaben beauftragt, der Angebotspreis lag bei circa 490.000 Euro. Der Neubau der Stützmauer sowie die Neugestaltung des Straßenabschnitts werden voraussichtlich bis zum August dieses Jahres dauern.