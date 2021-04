Altenburger Stimmen für Inklusion

Altenburg. Selfie-Aktion am 27. April auf dem Altenburger Markt.

Unter dem Motto „Deine Stimme für Inklusion – mach mit!“ lädt die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) Ostthüringen gemeinsam mit der Stadtmensch Initiative am 27. April von 11.30 bis 16.30 Uhr auf dem Altenburger Markt dazu ein, sich für eine inklusive Gesellschaft stark zu machen.

Im Rahmen von „100 Tage, 100 Aktionen“ der Stadtmensch Initiative starten sie vor Ort eine Selfie-Aktion, verteilen Aktionspakete an Passanten und machen sich für eine inklusive Gesellschaft ohne Barrieren stark.

Beiträge werden zu Puzzle

Parallel ist jeder dazu eingeladen, im gesamten Aktionszeitraum vom 24. April bis 9. Mai ein Selfie inklusive seinen Forderungen und Wünschen für mehr Inklusion einzureichen. Alle Beiträge gemeinsam bilden ein Puzzle, welches in Plakatform an mögliche Ansprechpartner übergeben wird.

„Es muss umgedacht und noch viel getan werden, damit Menschen mit und ohne Behinderung gleichberechtigt in unserer Gesellschaft leben können“, betont Stephanie Pommer vom Verband für Inklusion und Teilhabe in Thüringen. Es gelte, die Möglichkeiten der Beteiligung auszubauen und darüber die Selbstbestimmung zu verbessern. Getreu dem Motto: „Mit uns und nicht über uns, setzen wir uns dafür ein, Dinge zu erleichtern, die den Betroffenen aktuell noch unnötig schwer gemacht werden.“

Im zweiwöchigen Aktionszeitraum rund um den 5. Mai, dem Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung, finden jedes Jahr deutschlandweit mehr als 600 verschiedene Aktionen und Projekte statt. Dieses Mal lautet das Motto: „Deine Stimme für Inklusion – mach mit!“ Es ist ein Aufruf an alle Menschen, Missstände aufzudecken, Teilhabe-Barrieren sichtbar zu machen und Menschen mit Behinderung dabei zu unterstützen, sich für ihre Rechte einzusetzen – für mehr Miteinander statt Nebeneinander.

Trotz erschwerter Bedingungen durch die Corona-Pandemie, haben unzählige Menschen neue Wege gefunden, um weiterhin Aktionen und Projekte umzusetzen. Das soll auch am 27. April in Altenburg so sein.

„Wir möchten, dass auch in diesem Jahr trotz oder gerade wegen der Corona-Pandemie viele Menschen den 5. Mai nutzen, um ein deutliches Zeichen für Inklusion zu setzen – natürlich in einem Corona konformen Rahmen“, sagt Christina Marx, Leiterin der Aufklärung bei der Aktion Mensch. „Indem wir Teilhabe-Barrieren für Menschen mit Behinderung erkennen und diese gemeinsam abbauen, sorgen wir dafür, dass alle Menschen gleichberechtigt in unserer Gesellschaft leben und ihre Rechte in Anspruch nehmen können.“ Die Aktion Mensch möchte die Teilhabechancen für Menschen mit Behinderung spürbar verbessern und unterstützt seit mehr als 20 Jahren die Aktivitäten zum Protesttag. Sie koordiniert das Engagement und stellt Förder- sowie Aktionsmittel zur Verfügung.

Wo und wann (digitale) Angebote und Veranstaltungen stattfinden, erfahren Interessierte im Internet unter www.aktion-mensch.de/5mai.