Altenburger Theaterzelt wird zur Schmetterlingswerkstatt

Altenburg/Gera. In Gera erleben zwei Einakter von Anton Tschechow ihre Premiere.

Das hiesige Theater hat in den nächsten Tagen ein abwechslungsreiches Programm zu bieten.

Altenburg

In dem Figurentheater „Die Werkstatt der Schmetterlinge“ können Zuschauer ab fünf Jahren am Freitag, 8. Oktober, um 10 Uhr, sowie am Samstag, 9. Oktober, um 15 Uhr im Foyer des Theaterzeltes Altenburg die Schöpfungsgeschichte erleben.

Das Stück entwickelte Puppenspieler Tobias Weishaupt nach dem gleichnamigen Kinderbuch-Hit der Nicaraguanerin Gioconda Belli. Ihr Kinderbuch preist mit seiner ganz eigenen Schöpfungsgeschichte die Vielfalt der Natur und appelliert an den Schutz unseres bunten, lebendigen Planeten.

Nachdem sich das Musical „Mein Freund Bunbury“ während des Sommertheaters in Gera zu einem Publikumsliebling entwickelte, ist das Stück nun auch im Theaterzelt Altenburg am Freitag, 8. Oktober, am Samstag, 9. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr, sowie am Sonntag, 10. Oktober, um 18 Uhr zu erleben.

Das Stück, das es aus der DDR sogar bis an den Broadway schaffte, hat dank seiner frivol-amüsanten Handlung, spritzigen Dialoge, elektrisierenden Rhythmen und flotten Schlagern bis heute nichts von seinem Witz und Temperament eingebüßt.

Das Theater Altenburg Gera ruft eine neue Veranstaltungsreihe für Literaturinteressierte ins Leben. Am 8. Oktober lädt Theaterpädagogin Anna Fricke zu einem „LesPub“ in das Finnegans Irish-Pub in Altenburg ein. Jeden zweiten Freitag im Monat soll dann ein Treffen in gemütlicher Atmosphäre stattfinden, bei dem sich über Buchempfehlungen ausgetauscht werden kann. Wer Interesse hat, kann zur Auftaktveranstaltung um 20 Uhr sein Lieblingsbuch oder Lieblingsgedicht in die Rosa-Luxemburg-Straße 2 mitbringen. Zu Gast ist außerdem der Schauspieler Manuel Struffolino. Der Eintritt ist frei.

Zu einer Buchpräsentation lädt das Theater Altenburg Gera am Sonntag, 10. Oktober, um 11 Uhr, in das Theaterzelt Altenburg bei freiem Eintritt ein.

Anlässlich des 150. Geburtstages des Altenburger Theaters ist in diesem Jahr beim Verlag Theater der Zeit ein Buch erschienen, das die wechselvolle Theatergeschichte in fünf unterschiedlichen Gesellschaftssystemen beleuchtet.

Die Schauspielerin Mechthild Scrobanita, der erste Kapellmeister Thomas Wicklein und Generalintendant Kay Kuntze stehen den Herausgebern des Buches – Harald Müller, Chefredakteur des Verlags Theater der Zeit, und Felix Eckerle, Chefdramaturg des Theaters Altenburg Gera während der Veranstaltung Rede und Antwort.

Gera

Auch für das jüngere Publikum hat der Oktober-Spielplan des Theaters Altenburg Gera etwas zu bieten.

Höchst einfallsreich und einfühlsam wird am Freitag, 8. Oktober ,um 10 Uhr im Puppentheater Gera das Stück „Guten Tag, kleines Schweinchen“ von der Puppenspielerin Anna Fülle dargeboten.

Die Geschichte handelt über falsche und wahre Freundschaft aus Janoschs berühmter Panama-Serie. Eine weitere Vorstellung findet in der gleichen Spielstätte am Sonntag, 10. Oktober, um 16 Uhr statt.

Mit scharfem Blick und feinem Humor widmet sich der russische Schriftsteller Anton Tschechow (1860-1904) in den beiden Einaktern „Der Heiratsantrag“ und „Das Jubiläum“ alltäglichen menschlichen Tragödien, die kein Auge trocken lassen. Die beiden Bühnenfassungen sind am Freitag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr zur Premiere im großen Haus Gera zu erleben. Weitere Vorstellungen finden am Samstag, 9. Oktober, um 19.30 Uhr, und am Sonntag, 10. Oktober, um 14:30 Uhr im großen Haus statt.

Das aus Musikern des Philharmonischen Orchesters bestehende Ensemble „Quintetto Dvoresini“ widmet sich im 289. Foyerkonzert am Sonntag, 10. Oktober um 11:00 Uhr im Konzertsaalfoyer Gera den beiden Komponisten Antonín Dvořák (1841-1904) und Giovanni Bottesini (1821-1889) und deren Werken für Streichquintett.

Corona-Informationen: Bis zur Einnahme der Plätze und bei dem Verlassen dieser besteht Maskenpflicht. Im Bereich der Bewirtung in den Pausen kann die Maske am Tisch abgesetzt werden. Bis 31. Dezember erfolgt der Verkauf der Tickets im Schachbrettmuster.

