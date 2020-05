Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Altenburger Trümpfe gegen Langeweile

Mit einer schönen Geste lässt die Altenburger Spielkartenfabrik in diesen Tagen aufhorchen. Das renommierte Unternehmen spendete laut Stadtverwaltung Altenburg jetzt Spiele an zehn Schulen beziehungsweise soziale Einrichtungen in der Skatstadt.

Viele Hortkinder dürfen sich freuen

Jürgen Gehr, Prokurist der Spielkartenfabrik, überreichte die Spende an den Referatsleiter für Wirtschaftsförderung, Tino Scharschmidt, der den Kontakt zwischen dem Unternehmen und den Empfängern der Spiele hergestellt hat.

Über diese Trümpfe gegen die Langeweile können sich freuen: das Kinder- und Jugendhaus der Johanniter-Unfall-Hilfe, das Familienzentrum der Altenburger Kirchgemeinde, die Hortkinder der Grundschule Karolinum sowie der Grundschule Platane und der Marthin-Luther-Grundschule.

Außerdem bekommen Spielespenden der Hort der Grundschule Wilhelm Busch, der Erich-Mäder-Schule sowie der Hort der Freien Integrativen Grundschule Känguru in Ehrenberg und auch jener der Freien Grundschule Christian-Felix-Weiße.

Ebenso können sich die Gäste des Seniorenclubs in der Heinestraße in Altenburg über eine solche Spende freuen.