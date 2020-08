Altenburger Wasserspiel kurz vor der Fertigstellung

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen steigen auf dem Altenburger Marktplatz die Fontänen auf. Die Arbeiten zum Bau des Wasserspiels sind in der Schlussphase. Der Zeitplan sieht vor, dass am 28. August erstmals Wasser durch die Düsen gepumpt wird, einen Tag zuvor erfolgt der Probebetrieb. Die neue Attraktion befindet sich oberhalb des Cafés Domizil. Das niveaugleiche Wasserspiel verfügt über acht Düsen mit integrierter Beleuchtung. Die circa 25 Quadratmeter große Naturstein-Fläche wird von Entwässerungsrinnen aus Edelstahl begrenzt. Wenn das Wasserspiel in Betrieb ist, wird dank der niveaugleichen Bauweise die Durchführung von Veranstaltungen nicht beeinträchtigt. Das Wasserspiel kostet circa 237.000 Euro, ein Teil davon sind Fördermittel für die Entwicklung ländlicher Gebiete.