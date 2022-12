Altenburger wünschen sich Lebensmittelhändler im Osterlandcenter

Altenburg. Im Goldenen Pflug in Altenburg lädt Oberbürgermeister André Neumann (CDU) zur ersten von insgesamt drei geplanten Einwohnerversammlungen ein. Das Interesse war gering.

Für Einwohner der Innenstadt, des Stadtteils Altenburg-West und des Ortsteils Altenburg-Kosma fand im Goldenen Pflug die erste von drei Einwohnerversammlungen im Dezember statt. Lediglich zehn Interessierte waren der Einladung gefolgt.

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) startete mit einer Betrachtung der Bevölkerungszahlen. Die demografische Entwicklung sei unter dem Strich leicht rückläufig. Perspektivisch gehe er davon aus, dass sich die Einwohnerzahl Altenburgs langfristig bei 28.000 einpegeln werde. Für eine gedeihliche Entwicklung der Stadt leisteten eine Reihe von Großprojekten einen wichtigen Beitrag: die Spielewelt im Josephinum, die neue Stadtbibliothek im Ernestinum und die Landesgartenschau 2030. Investiert werde aber auch in die Erneuerung von Straßen und in den Bau von Spielplätzen.

Bürger beklagen schlechte Straßen und Gehwege

Im zweiten Teil der Einwohnerversammlung nutzten die Bürger die Gelegenheit, Fragen zu stellen und Kritik zu üben. Beklagt wurden unter anderem fehlende Einkaufsmöglichkeiten im Osterlandcenter an der Geraer Straße. Auch seien Gehwege und einige Straßen im Altenburger Westen in einem schlechten Zustand. Neumann erklärte, dass die Stadt sich mehrfach hartnäckig beim Eigentümer des Centers für die Ansiedlung eines Lebensmittelhändlers eingesetzt habe und dies auch weiterhin tun werde. Der OB stellte aber klar, dass die Stadt keine Möglichkeit hat, den Eigentümer des Centers dazu zu zwingen. Mit Blick auf den Zustand von Gehwegen und Straßen warb er um Verständnis dafür, dass die Stadt hier nur Schritt für Schritt vorankommen könne.

Für die Einwohner des Stadtteils Altenburg-Nord, des Ortsteils Altenburg-Zetzscha sowie in ihrer Mobilität eingeschränkte Einwohner der Stadt findet die Versammlung am Samstag, 10. Dezember, 10.30 Uhr im Stadtteilzentrum Altenburg-Nord, Otto-Dix-Straße 44, statt. Für die Einwohner des Stadtteils Altenburg-Südost sowie des Ortsteils Altenburg-Ehrenberg findet die Versammlung am 17. Dezember, 10.30 Uhr, in der Turnhalle der Gemeinschaftsschule, Erich-Mäder-Straße 41, statt.