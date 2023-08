Altenburgs Fotografen ganz nah

Die 240 Seiten starke Veröffentlichung über die 71 Jahre währende Geschichte des Fotoateliers Arno Kersten – hier das Buchcover – gibt faszinierende Einblicke in die Fotografie in Altenburg, von ihren Anfängen bis 1938.

Altenburg. Eine Buchpräsentation zum Fotoatelier Arno Kersten wird am Donnerstag, 10. August, im Residenzschloss angeboten.

Am Donnerstag, 10. August, wird um 19 Uhr im Bachsaal des Residenzschlosses Altenburg die vom Schloss- und Spielkartenmuseum herausgegebene Publikation „Altenburgs Fotografen – Das Fotoatelier Arno Kersten 1867–1938“ offiziell vorgestellt.

Der umfassende Nachlass gewährt faszinierende Einblicke

Das Buch gibt einen fundierten Einblick in die Geschichte des Altenburger Fotoateliers. Das Schloss- und Spielkartenmuseum im Residenzschloss Altenburg erhielt 1992 mit einer Schenkung den Nachlass des Altenburger Fotoateliers Arno Kersten, welches von 1867 bis 1938 in Altenburg existierte. Es blieben über 20.000 Glasnegative, über 5000 Abzüge, Dokumente sowie die Atelierausstattung erhalten, die einen Blick in die Vergangenheit erlauben. 2019 wurde der einzigartige Bestand erstmals in der Ausstellung „Stadt. Mensch. Geschichten. – Altenburger Fotoatelier Arno Kersten 1867–1938“ der Öffentlichkeit präsentiert.

Von den Anfängen der Fotografie in Altenburg bis 1938

Der nun entstandene Band setzt sich mit den Anfängen der Fotografie in der Residenzstadt Altenburg sowie im Besonderen mit der Geschichte des Ateliers Arno Kersten und dessen Fotografen Arno Kersten, Friedrich Otto Kersten und Joseph Bernath auseinander.

Entstanden ist eine materialreiche Geschichte der Fotografie in Altenburg von den Anfängen des Mediums bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Dass sich ausgerechnet Altenburg, bis 1918 Residenz- und Hauptstadt des Herzogtums Sachsen-Altenburg, als bedeutsamer Schauplatz für das demokratische Medium Fotografie erwiesen hat, überrascht: Uwe Strömsdörfer, Leiter des Schloss- und Spielkartenmuseums, hat vor etwa sechs Jahren begonnen, die bis dato weitgehend unbekannte fotografische Sammlung des Hauses in den Fokus zu nehmen. Mit wachsendem Interesse hat er die Bestände immer weiter erforscht und die Digitalisierung des umfangreichen Fotomaterials in die Wege geleitet.

Aus dem Austausch mit Expertinnen und Experten der Deutschen Fotothek über Erschließungsmethoden und Präsentationsmöglichkeiten ist eine intensive und fruchtbare Zusammenarbeit beider Institutionen erwachsen. Diese gipfelte 2019, während der Laufzeit der Ausstellung „Stadt. Mensch. Geschichten. – Altenburger Fotoatelier Arno Kersten 1867–1938“, in einer gemeinsam organisierten, von der Fritz-Thyssen-Stiftung für Wissenschaftsförderung großzügig unterstützen internationalen Tagung mit dem Titel „Atelierfotografie und Fotografenatelier – Mediengeschichte zwischen Kommerz, Kitsch und Kunst“.

Auf 240 Seiten erzählt der nun vorliegende Band die Geschichte des Altenburger Fotoateliers. Mit einer repräsentativen Auswahl von 290 Werken der Fotografen des Ateliers Arno Kersten wird dessen 71-jährige Geschichte dokumentiert. Sie steht stellvertretend für zahlreiche Ateliers dieser Zeit, die über mehrere Generationen geführt wurden. Mehr darüber erfährt man am Donnerstag um 19 Uhr im Bachsaal des Residenzschlosses.

Informationen zur Publikation: Uwe Strömsdörfer,Schloss- und Spielkartenmuseum Altenburg (Hrsg.):„Altenburgs Fotografen – Das Fotoatelier Arno Kersten 1867-1938“,Jonas Verlag Weimar 2023,240 Seiten, 290 Abbildungen, ISBN: 978-3-89445-597-2