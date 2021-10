Altenburgs Gewerbeverein stellt sich neu auf

Die Aktion „Heimatshoppen“ hat viele Leute in Altenburgs Innenstadt gelockt.

Altenburg. Es wird auf neue Impulse für die Händler der Kreisstadt gehofft.

In den vergangenen Wochen hat sich einiges getan im Altenburger Gewerbeverein, der 2019 gegründet wurde.

Zur Mitgliederversammlung im Mehrzweckraum des Goldenes Pfluges freute sich der ehemalige Vereinsvorsitzende Björn Petersen über zwei neu gewählte Vorstandsmitglieder. Susann Steinicke, Fachfrau für Baufinanzierung und Immobilienwesen, übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt der Kassenwartin von Anja Losse, die sich aus beruflichen Gründen aus dem Vorstand zurückziehen möchte. Zudem hat Lisa Piller aus privaten Gründen die Mitarbeit im Vorstand niedergelegt. Beide Damen bleiben dem Verein aber mit ihrer Einsatzbereitschaft und Kreativität als Mitglieder erhalten.

Veränderung in der Arbeitsweise

Als weiteres neues Mitglied wurde Kathleen Mahler in den Vorstand berufen, eine in Altenburg und Umgebung bekannte Unternehmerin. Sie bekleidet ab sofort die Position der Schriftführerin.

Im Nachgang an die Versammlung erklärte Petersen dann den Wechsel an der Spitze. Er übergab, aus beruflichen Gründen, den Vereinsvorsitz an Michael Trommer.

Mit der Neustrukturierung des Vorstandes wird nun eine Veränderung in der Arbeitsweise des Vereins und die Setzung klar definierter Ziele umgesetzt.

Zukünftig sollen sich Mitglieder und Interessierte in Gesamtheit an der Erarbeitung und Durchführung anstehender Aufgaben beteiligen. Hiervon erhofft sich der Verein mehr Kreativität und neue Impulse für alle Händler der Stadt.

Wie ein kleines Volksfest

Bereits am 18. September hätten beispielsweise der Wochenmarkt und Innenstadthändler von der Aktion „Heimatshoppen“ profitiert, die der Gewerbeverein in Zusammenarbeit mit der Stadt Altenburg und der Industrie- und Handelskammer initiierte.

Eine Kindersachenbörse, Livemusik und ein Kinderprogramm sowie zahlreiche Aktionen einzelner Händler hätten in den Vormittagsstunden für eine tolle Atmosphäre, die einem kleinen Volksfest glich, gesorgt.

Regine Simonis von „Mein Fischer“ konstatiert: „Wir haben am Heimatshoppen-Aktionstag am Samstag circa 20 Prozent mehr Umsatz im Vergleich zu einem durchschnittlichen Samstag erzielt.“ Auch andere Händler zeigten sich zufrieden und wünschen sich einen Ausbau und die Etablierung dieser Aktion.

Noch in diesem Jahr geht es in die Planung weiterer Aktionen wie Gewerbe-Adventskalender, Weihnachtsmarkt sowie Frühlingsnacht am 25. März 2022.

Michael Trommer schaut motiviert in die Zukunft: „Alle guten Gedanken, schlechte gibt es nicht, werden zukünftig in unsere Arbeit einfließen. Nur gemeinsam können wir dem Handel der Stadt zu neuem Leben verhelfen.“