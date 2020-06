Altenburg. Der Altenburger Oberbürgermeister André Neumann bietet eine digitale Sprechstunde an.

Altenburgs Oberbürgermeister lädt zum Gespräch

Altenburgs Oberbürgermeister André Neumann (CDU) lädt die Bürger der Stadt auch im Juni wieder zu Sprechstunden ein. Am kommenden Montag, 8. Juni, findet eine digitale Sprechstunde statt, am Montag, 29. Juni, eine analoge Sprechstunde, heißt es in einer Mitteilung.

Die digitale Sprechstunde am Montag wird bei Facebook übertragen (www.facebook.com/StadtAltenburg) und beginnt um 19.30 Uhr, die analoge im Altenburger Rathaus am 29. Juni beginnt um 17 Uhr.