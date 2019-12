Altenburgs Rathauschef bedauert Entscheidung pro Rudolstadt

Das Rennen um den Sitz der neu zu gründenden Kulturstiftung Mitteldeutschland Schlösser und Gärten hat Rudolstadt gemacht. Altenburg ist leer ausgegangen. Oberbürgermeister André Neumann (CDU) hatte seine Stadt als Stiftungssitz ins Gespräch gebracht und konnte damit etliche Altenburger begeistern. Nun sind die Träume geplatzt wie eine Seifenblase.

„Ich bedaure die Entscheidung für Rudolstadt sehr. Ich bin der Meinung, dass wieder einmal eine Chance für Altenburg vertan wurde“, so Neumann. Allerdings hat er auch Verständnis für das Rudolstadt-Votum, hält es für eine „logische Konsequenz“, da die Stadt bereits Stiftungssitz ist.

Hoffen auf Taten nachden großen Worten

Der Rathauschef verbindet mit der Entscheidung gegen Altenburg aber auch mit einer Hoffnung. „Alle Wahlkämpfer haben in Altenburg gesagt, dass die Stadt in den nächsten Jahren in den Fokus rücken wird“, erzählt er. Und er erwartet nun, dass sie den vor der Wahl gesprochenen Worten nun der Wahl Taten folgen lassen. Entwicklung von Innenstadt und Teichareal, Schlossberg und Spielewelt seien Projekte, für die Fördermittel gebraucht werden. Förderanfragen würden bereits laufen.