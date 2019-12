Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alternativer Weihnachtsmarkt auf Burg Posterstein

Zum alternativen Weihnachtsmarkt unter dem Motto „Weihnachten im Salon“ wird am 14. Dezember, 11 bis 18 Uhr, auf Burg Posterstein eingeladen.

In stimmungsvoller Atmosphäre gibt es in der gesamten Burg regionales Kunsthandwerk und geschmackvolle Kleinigkeiten zur Weihnachtszeit, Musik, Unterhaltung und Leckereien aus Küche und Backstube. Außerdem wird geboten eine Turmwächter-Tour für Kinder, das Live-Hörspiel „Weihnachtsgans Auguste“ mit Matthias von Hintzenstern und Robert Gregor Kühn, das Theaterstück „Weihnachten der Tiere“ von Claudia Kumpfe, gespielt von der Laienspielgruppe „Sprottentaler Kleeblätter“, die Lesung „Historische lustige und skurrile Episoden aus Altenburg“ mit Frank Rüdiger sowie Märchen-Lesungen und Kreativ-Angebote.

Weihnachtskrippen aus fernen Ländern werden gezeigt

Im Museum ist die aktuelle Weihnachtskrippenausstellung zu sehen. Das Museum lädt zu einer gedanklichen Reise nach Südamerika ein: Denn einen besonderen Schwerpunkt der diesjährigen Ausstellung bilden Krippen aus Lateinamerika und anderen fernen Gegenden.

Viele südamerikanische Weihnachtsbräuche haben ihren Ursprung in der Zeit der spanischen Eroberung im 15. und 16. Jahrhundert. Die dort vorhandenen Hochkulturen – darunter Azteken, Maya und Inka – wurden gewaltsam unterdrückt und christianisiert. Die Elemente der indigenen Kulturen spiegeln sich bis heute in den dortigen Weihnachtsbräuchen. Viele der in der Schau gezeigten Weihnachtskrippen leuchten in bunten Farben, manche sind in Kürbisse, Flaschen und Streichholzschachteln eingearbeitet und wieder andere zeigen Maria, Josef und das Jesuskind in einem indianischen Holzboot. Zu sehen sind unter anderem Krippen aus Mexiko und Retablos – das sind aufklappbare und kunstvoll gestaltete Figurenkästen – aus Peru.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 10 bis 16 Uhr; Wochenende/Feiertag: 10 bis 17 Uhr, 24. Dezember: geschlossen; 25. Dezember: 13 bis 17 Uhr; 26. Dezember: 10 bis 17 Uhr; 31. Dezember/1. Januar: geschlossen.