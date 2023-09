Schwere, lange Stuhlreihen aus der zweiten Etage des Ernestinums herunterschleppen und in den unterschiedlichsten Gefährten verstauen - das war für die Interessenten, die sich ein Erinnerungsstück sichern wollten, überhaupt kein Problem.

Altes Hörsaal-Gestühl vom Ernestinum in Altenburg ist heiß begehrt

Altenburg. Zahlreiche Interessierte, auch aus Schmölln, sicherten sich Sitzplätze aus dem Gebäude, in dem künftig die Stadtbibliothek von Altenburg einziehen wird.

Damit hatte wahrlich keiner gerechnet – zahlreiche Interessenten haben sich auf den Aufruf zur Veräußerung des ehemaligen Hörsaal-Gestühls aus der Aula des Ernestinums gemeldet. Schließlich erfolgt in den nächsten Jahren der Umbau des geschichtsträchtigen Gebäudes zur neuen Stadtbibliothek Altenburg, teilt die Stadt Altenburg mit.

Zu den insgesamt drei angebotenen Terminen kamen 24 Interessierte und holten sich ein oder mehrere 4er oder 5er Blöcke des Gestühls ab. Diese kamen sowohl aus Altenburg, als auch aus Schmölln, Ronneburg, Beiern und anderen Orten. Natürlich wurde vorab geschaut, geprüft, geruckelt und „Probe gesessen“, um die besterhaltensten Stücke abzubekommen.

Für die Laube oder als Erinnerung an die Studienzeit

Äußerst interessant waren die Beweggründe, die Mühe nicht zu scheuen, über die alten Treppen aus der zweiten Etage die nicht leicht zu tragenden Stuhlblöcke „herunter zu buckeln“ und in Anhänger, Kleinbusse, Wohnwagen und zum Teil auch abenteuerliche Gefährte zu verladen. Die Aussagen reichten von „das weiß ich eigentlich noch nicht“ über „als Erinnerung an meine Studenten und Fetenzeit hier“, „für meine Gartenlaube“ bis hin zu „Außensitzplätze an meiner Hütte im Erzgebirge“.

Viele schwelgten in Erinnerungen ob der „alten Zeiten“ und freuten sich, dass das Gebäude zu neuem Leben erweckt wird. Für Begeisterung sorgte die überall gut erhalte-ne Inventarnummer „Institut für Lehrerbildung“ als historisches Zeitdokument. Fast alle der 22 Vier- und Fünfer-Blöcke konnten mit dieser erfolgreichen Aktion vor der Vernichtung bewahrt werden. Ein Stuhl-Block soll in der Eingangshalle beim Neubau installiert werden.

Erlös fließt in die künftige Bibliotheksausstattung

Bei der Veräußerung kamen knapp 3000 Euro zusammen, die für die künftige Ausstattung der „Bibliothek der Zukunft“ genutzt werden sollen.

Konzipiert ist die neue Bibliothek als offenes, von Lebendigkeit geprägtes Haus. Die Bibliothek soll neben dem Verleih von Büchern und Medien künftig als Treffpunkt für Menschen jeden Alters dienen. Die große Aula soll als Veranstaltungssaal auch Dritten, etwa Vereinen, zur Verfügung stehen.

Der Haupteingang zur Bibliothek wird sich am Platz vor der Brüderkirche befinden. Die Barrierefreiheit wird unter anderem durch den Einbau eines Fahrstuhls erreicht. Voraussichtlich zu Beginn des Jahres 2024 soll die Stadtbibliothek am neuen Standort ihre Pforten öffnen. Der Kostenrahmen für das Bauvorhaben liegt bei 5,6 Millionen Euro, das Gros der Summe sind Fördermittel, heißt es.

Die Grundsteinlegung für das ehemalige Schulgebäude erfolgte am 6. August 1727. Der in der Bevölkerung geläufige Name „Ernestinum“ ist wohl darauf zurückzuführen, dass das Gebäude bis 1931 das „Herzog-Ernst-Realgymnasium“ beherbergte.

Von 1946 bis 1994 war das Ernestinum Sitz des Instituts für Lehrerbildung.