Ziel der Pilger-Wanderung ist die Kirche in Lohma, eine von zwei Radfahrerkirchen im Altenburger Land.

Am Sonntag kann rund um Schmölln gepilgert werden

Schmölln. Heimatgeschichte, eine Andacht und meditative Impulse warten entlang des Weges. Start ist am Knopfmuseum in Schmölln.

Pilgern rund um Schmölln heißt es am Sonntag, 3. September. Die Pilgerwanderung startet um 11 Uhr am Knopf- und Regionalmuseum in Schmölln, Sprottenanger 2.

Im Mai 2022 wurde das Angebot „Pilgern rund um Schmölln“ vom Team der Caritas-Begegnungsstätte Am Kiesberg mit Unterstützung der katholischen und evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde als Angebot der Caritas ins Leben gerufen.

Derzeit finden jeweils im Frühjahr und im Herbst zwei Pilgertage unter einem bestimmten Tagesmotto statt. Am Sonntag steht das Jahresthema des Deutschen Caritasverbandes im Mittelpunkt: „Für Klimaschutz, der allen nutzt.“

Radfahrerkirche Lohma als Ziel

Die Route führt zunächst am sogenannten Weinberg vorbei, wo die Pilger eine kleine erste Stärkung erwartet. Über den Kiefernberg, Aussichtspunkt Nödenitzsch, Richtung Steinsdorf über das „Himmelreich“ und Burkersdorf geht es weiter nach Lohma. Die Dorfkirche des Ortes als eine der beiden Radfahrerkirchen im Altenburger Land ist das Tagesziel. Neben einer Andacht werden Informationen zur Historie und Entwicklung als Radfahrer- und Kulturkirche gegeben.

Unterwegs dürfen die Pilger an prägnanten Wegmarken dem umfangreichen heimatgeschichtlichen Wissen des Streckenmeisters lausche. Der Tag wird umrahmt von Gebetszeiten und meditativen Impulsen, angeboten wird auch eine Zeit des Schweigens zur inneren Sammlung.

Keine Anmeldung nötig

Die rund zwölf Kilometer lange Wegstrecke bietet ausreichend Möglichkeiten, sich im Gespräch bekanntzumachen und ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Verpflegung und Getränke für unterwegs bringt jeder für sich mit, bei Bedarf auch eine Sitzunterlage und Regenbekleidung. Die Streckenlänge wird je nach Witterung angepasst. Die Rückkehr am Ausgangspunkt ist gegen 16.30 Uhr geplant Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.